O registro de casos de sarampo no Brasil reforça o alerta para a importância da vacinação e da identificação precoce dos sintomas. Embora o país tenha recebido da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) o reconhecimento de área livre da circulação endêmica do vírus, ainda há risco de novos casos, principalmente por meio de pessoas infectadas em outros países e da baixa cobertura vacinal.

Segundo o médico infectologista Dr. Tufi Chalita, até agosto de 2026, o estado de São Paulo havia contabilizado 41 casos da doença. Desse total, 37 foram registrados na capital paulista, dois em São Bernardo do Campo, um em Guarulhos e um em Santo André.

O especialista explica que o reconhecimento internacional não significa que o Brasil esteja livre de qualquer possibilidade de infecção. “O que significa isso? Ele não circula de forma contínua e sustentada no território nacional. Agora, no entanto, tem casos importados”, afirmou.