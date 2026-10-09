Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode se candidatar a uma das 148 vagas de emprego disponíveis a partir de terça-feira (13) em Piracicaba. As oportunidades são oferecidas por empresas do município e estão distribuídas em 70 funções, com diferentes níveis de escolaridade e requisitos profissionais.
Entre os cargos com maior número de vagas estão balconista, com dez oportunidades, e promotor de vendas, com seis. Já as funções de fundidor, operador de máquina automotiva e ajudante de coifa automotiva contam com cinco vagas cada.
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Vagas para PCDs e candidatos sem experiência
O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) também disponibiliza oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs). São dez vagas para ajudante de produção, que não exige experiência, e uma para auxiliar de expediente, com exigência de experiência profissional.
Há ainda vagas para candidatos sem experiência nas funções de vendedor, operador de padaria e operador de caixa, entre outras.
A lista inclui oportunidades para auxiliar de cozinha, agente comercial, ajudante de motorista, ajudante de obras, analista jurídico, assistente de engenharia civil, auxiliar de manutenção predial e cuidador social.
Salários chegam a R$ 3,5 mil
Entre as oportunidades com maiores remunerações estão operador de máquinas, com salário de R$ 3.549; auxiliar de mecânico, com R$ 3.500; e pedreiro, com R$ 3.037,38.
Também há oportunidades de estágio nas áreas de engenharia mecânica e contábil.
Como consultar as vagas
Os interessados podem consultar a relação completa das oportunidades, os requisitos e as orientações para candidatura no Painel de Vagas, disponível no site da Prefeitura de Piracicaba: https://piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/.
As vagas ficam disponíveis até o limite de encaminhamentos e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas contratantes. Por isso, os candidatos devem verificar os requisitos de cada função e manter os dados atualizados.
O CAT está localizado no Térreo 1 do Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3431-8500.