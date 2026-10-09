Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode se candidatar a uma das 148 vagas de emprego disponíveis a partir de terça-feira (13) em Piracicaba. As oportunidades são oferecidas por empresas do município e estão distribuídas em 70 funções, com diferentes níveis de escolaridade e requisitos profissionais.

Entre os cargos com maior número de vagas estão balconista, com dez oportunidades, e promotor de vendas, com seis. Já as funções de fundidor, operador de máquina automotiva e ajudante de coifa automotiva contam com cinco vagas cada.

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