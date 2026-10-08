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'BRUXO DA SINUCA'

Baianinho de Mauá é preso por dirigir bêbado e provocar acidente

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Segundo o registro policial, Baianinho estava sozinho no veículo quando ocorreu o acidente
Segundo o registro policial, Baianinho estava sozinho no veículo quando ocorreu o acidente

O jogador de sinuca e influenciador Josué Ramalho da Silva, conhecido como Baianinho de Mauá, foi preso na manhã desta quinta-feira (8) após se envolver em um acidente de trânsito e ser acusado de dirigir sob efeito de álcool, na zona sul de São Paulo.

A ocorrência aconteceu por volta das 4h, na Avenida Presidente Tancredo Neves, na região do Sacomã. O caso foi encaminhado ao 26º Distrito Policial (DP), responsável pelo registro da ocorrência.

Segundo o registro policial, Baianinho estava sozinho no veículo quando ocorreu o acidente. Ele teria perdido o controle do carro após dormir ao volante e atingido dois postes, sendo um deles pertencente à rede de energia elétrica.

Saiba mais:

Uma das faixas da avenida precisou ser interditada após a colisão, mas foi liberada durante a manhã. O trânsito na região permaneceu intenso.

Influenciador admite que havia bebido

Durante o depoimento à Polícia Civil, Baianinho afirmou que havia consumido bebida alcoólica antes de dirigir. Segundo ele, a situação estaria relacionada ao estado de saúde da esposa, que estaria doente.

O influenciador também declarou que não se lembra do momento do acidente. Conforme seu depoimento, ele teria dormido enquanto dirigia e acordado somente depois da colisão.

Após a ocorrência, Baianinho foi levado por equipes da Polícia Militar de Trânsito ao 26º Distrito Policial. Na unidade, o caso foi registrado como colisão de veículos e embriaguez ao volante.

Fiança

A delegada Mariana Viana Pereira, responsável pelo registro da prisão em flagrante, determinou fiança de R$ 4 mil.

Apesar da prisão, o influenciador poderá responder ao processo em liberdade após o pagamento da fiança. Na manhã desta quinta-feira, ele também foi encaminhado para exame de corpo de delito.

Candidatura nas eleições

Baianinho de Mauá foi candidato a deputado federal pelo União Brasil nas eleições realizadas no último domingo (4). Ele recebeu 7.452 votos, número que não foi suficiente para garantir uma vaga na Câmara dos Deputados.

A ocorrência segue sendo registrada pelo 26º Distrito Policial de São Paulo.

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