O jogador de sinuca e influenciador Josué Ramalho da Silva, conhecido como Baianinho de Mauá, foi preso na manhã desta quinta-feira (8) após se envolver em um acidente de trânsito e ser acusado de dirigir sob efeito de álcool, na zona sul de São Paulo.

A ocorrência aconteceu por volta das 4h, na Avenida Presidente Tancredo Neves, na região do Sacomã. O caso foi encaminhado ao 26º Distrito Policial (DP), responsável pelo registro da ocorrência.

Segundo o registro policial, Baianinho estava sozinho no veículo quando ocorreu o acidente. Ele teria perdido o controle do carro após dormir ao volante e atingido dois postes, sendo um deles pertencente à rede de energia elétrica.