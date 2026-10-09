As rodovias da região de Piracicaba devem receber 364 mil veículos durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. O fluxo deve aumentar a partir desta sexta-feira (9) e permanecer intenso até segunda-feira (12), quando os motoristas começam o retorno. Para evitar os períodos mais movimentados, a recomendação é organizar os horários de saída e volta com antecedência.

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A Eixo SP estima a circulação de 150 mil veículos nas rodovias Geraldo de Barros (SP-304), Hermínio Petrin (SP-308), Irineu Penteado (SP-191) e Washington Luís (SP-310). O volume representa um crescimento de aproximadamente 20% em relação aos dias normais. Os períodos de maior movimento estão previstos para sexta-feira, das 16h às 21h; sábado, das 7h às 13h; e segunda-feira, das 14h às 22h. A concessionária suspenderá obras que possam interferir no trânsito a partir das 12h de sexta-feira até as 12h de terça-feira (13), mantendo apenas intervenções emergenciais.