As rodovias da região de Piracicaba devem receber 364 mil veículos durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. O fluxo deve aumentar a partir desta sexta-feira (9) e permanecer intenso até segunda-feira (12), quando os motoristas começam o retorno. Para evitar os períodos mais movimentados, a recomendação é organizar os horários de saída e volta com antecedência.
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A Eixo SP estima a circulação de 150 mil veículos nas rodovias Geraldo de Barros (SP-304), Hermínio Petrin (SP-308), Irineu Penteado (SP-191) e Washington Luís (SP-310). O volume representa um crescimento de aproximadamente 20% em relação aos dias normais. Os períodos de maior movimento estão previstos para sexta-feira, das 16h às 21h; sábado, das 7h às 13h; e segunda-feira, das 14h às 22h. A concessionária suspenderá obras que possam interferir no trânsito a partir das 12h de sexta-feira até as 12h de terça-feira (13), mantendo apenas intervenções emergenciais.
Nas rodovias administradas pela Rodovias do Tietê, a previsão é de 87 mil veículos na Comendador Mário Dedini (SP-308), conhecida como Rodovia do Açúcar, e outros 53 mil na Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101). A concentração de tráfego deve ocorrer na sexta-feira, das 16h às 21h; no sábado, das 6h às 11h; e na segunda-feira, das 16h às 20h. Já a Via Colinas projeta 74 mil automóveis no trecho da SP-127, formado pelas rodovias Fausto Santomauro, Cornélio Pires e Antônio Romano Schincariol, que passa por Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Nessa via, os horários críticos devem ser sexta-feira, das 18h à meia-noite; sábado, das 6h às 12h; e segunda-feira, das 12h às 22h.
Antes de viajar, os motoristas devem verificar as condições do veículo, incluindo pneus, níveis de óleo e água, freios e sistemas de iluminação e sinalização. Também é importante conferir a documentação, utilizar o cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade e evitar ultrapassagens proibidas. O uso do celular ao volante e o consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir devem ser evitados. O acostamento deve ficar restrito a situações de emergência.
Rodoviária de Piracicaba prevê 20 mil passageiros
Além das estradas, o Terminal Rodoviário de Piracicaba também deve registrar aumento no movimento. A estimativa da Associação Piracicabana das Empresas de Auto Ônibus (Apeao) é de que aproximadamente 20 mil pessoas circulem pelo local entre a saída e o retorno do feriado. A movimentação deve começar nesta sexta-feira e continuar até segunda-feira, acompanhando o período de viagens de quem pretende visitar familiares ou aproveitar os dias de descanso.
Entre os destinos mais procurados estão a capital paulista, cidades do interior e o litoral de São Paulo, além de municípios do Rio de Janeiro, do interior do Paraná, Curitiba e Belo Horizonte. Para evitar atrasos e problemas no embarque, a orientação é chegar à rodoviária com pelo menos 30 minutos de antecedência, conferir o horário da viagem e identificar a empresa e o local de partida. O documento oficial de identificação original também deve estar disponível para todos os passageiros, inclusive crianças.