Uma fiscalização da Vigilância Sanitária identificou fezes de animais, presença de gatos e mercadorias vencidas ou em decomposição em unidades do Atacadão e de outras três empresas do grupo Carrefour Brasil, nas cidades de Palmas e Gurupi, no Tocantins. Também foram constatadas falhas na ventilação dos depósitos e equipamentos de combate a incêndio bloqueados por paletes e produtos.

Diante das irregularidades, a Justiça do Trabalho determinou que as empresas adotem medidas para corrigir os problemas em até 15 dias. A decisão liminar foi concedida pela 1ª Vara do Trabalho de Palmas, em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal e no Tocantins (MPT-DF/TO).

A decisão foi assinada pelo juiz Reinaldo Martini em 1º de outubro e estabelece obrigações relacionadas à higiene, ao armazenamento de mercadorias e à segurança dos trabalhadores.