A Acipi promove duas ações gratuitas em Piracicaba durante o Outubro Rosa, com foco na saúde da mulher e na solidariedade. A programação inclui uma roda de conversa com profissionais da saúde, no dia 14 de outubro, e a quinta edição do Cabelovers, no dia 26, que oferecerá cortes gratuitos para quem doar mechas de cabelo destinadas à confecção de perucas para pacientes em tratamento contra o câncer.

O 122º Encontro da Mulher Empresária será realizado no dia 14, a partir das 19h, no Auditório da Acipi, na Rua Prudente de Moraes, 459. Com o tema “Escolha-se Hoje!”, o evento abordará prevenção ao câncer de mama, saúde da mulher, nutrição, bem-estar e envelhecimento saudável. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo link disponível na bio do perfil @acipipiracicaba, no Instagram.

A roda de conversa terá a participação do mastologista Sérgio Bruno, da geriatra Daniela Nasciutti e da médica Ana Carolina Figueiredo de Castro, especialista em Ecoendoscopia e Nutrologia. A mediação será da jornalista Daniele Ricci. O objetivo é ampliar o acesso à informação sobre prevenção, tratamentos e cuidados que contribuem para a qualidade de vida ao longo dos anos.