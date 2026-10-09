A Acipi promove duas ações gratuitas em Piracicaba durante o Outubro Rosa, com foco na saúde da mulher e na solidariedade. A programação inclui uma roda de conversa com profissionais da saúde, no dia 14 de outubro, e a quinta edição do Cabelovers, no dia 26, que oferecerá cortes gratuitos para quem doar mechas de cabelo destinadas à confecção de perucas para pacientes em tratamento contra o câncer.
O 122º Encontro da Mulher Empresária será realizado no dia 14, a partir das 19h, no Auditório da Acipi, na Rua Prudente de Moraes, 459. Com o tema “Escolha-se Hoje!”, o evento abordará prevenção ao câncer de mama, saúde da mulher, nutrição, bem-estar e envelhecimento saudável. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo link disponível na bio do perfil @acipipiracicaba, no Instagram.
A roda de conversa terá a participação do mastologista Sérgio Bruno, da geriatra Daniela Nasciutti e da médica Ana Carolina Figueiredo de Castro, especialista em Ecoendoscopia e Nutrologia. A mediação será da jornalista Daniele Ricci. O objetivo é ampliar o acesso à informação sobre prevenção, tratamentos e cuidados que contribuem para a qualidade de vida ao longo dos anos.
A programação começa às 18h, com coffee, música ao vivo e o lounge Mulheres que Inspiram, espaço dedicado à exposição de negócios de empreendedoras. O encontro também arrecadará tampinhas plásticas para o projeto Mama Amiga, do grupo Amigas da Onça.
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Cabelovers oferece corte gratuito para doadores
A quinta edição do Cabelovers será realizada em 26 de outubro, das 9h às 17h, na sede da Acipi. Idealizada pela cabeleireira Valéria Alleoni, a iniciativa conta com a parceria da entidade e a participação da cabeleireira Adriana Balarim. Mulheres, homens e crianças podem participar, desde que doem mechas com pelo menos 15 centímetros. O corte é gratuito para quem fizer a doação.
As mechas arrecadadas serão destinadas à confecção de perucas para pacientes em tratamento oncológico. A iniciativa busca contribuir para a autoestima de pessoas que enfrentam mudanças físicas durante o tratamento. Para participar, será necessário realizar agendamento por uma plataforma digital, que será divulgada em breve na bio da Acipi, no Instagram.