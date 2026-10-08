Piracicaba tem uma programação cultural diversificada para o fim de semana prolongado, com atrações a partir desta quinta-feira (8) e atividades até segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida. Entre os destaques estão o Concerto MPB Sinfônico da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP), nesta quinta, o 15º Festival Curau, que reúne música e manifestações culturais no Engenho Central, e uma série de atividades especiais para o Dia das Crianças.
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OEP apresenta concerto de MPB com entrada gratuita
A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) apresenta nesta quinta-feira (8), às 20h, o Concerto MPB Sinfônico, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. Com regência do maestro Ivan Bueno e participação da cantora Júlia Simões e sua banda, o espetáculo terá versões sinfônicas de músicas brasileiras de diferentes gerações. A entrada é gratuita, mas os ingressos on-line se esgotaram em menos de um dia. Serão disponibilizados 150 ingressos físicos na bilheteria do teatro, uma hora antes da apresentação, por ordem de chegada e conforme a capacidade do espaço.
O repertório começa com um tributo instrumental a “Rio de Lágrimas” e passa por nomes como Milton Nascimento, Djavan, Gilberto Gil e Tim Maia. Entre as músicas estão “Maria, Maria”, “Encontro e Despedida”, “Azul”, “Um Amor Puro”, “Palco”, “Se Eu Quiser Falar com Deus”, “Evidências” e “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”. Criada em 2015, a OEP reúne cerca de 80 músicos e tem proposta voltada à educação e à integração por meio da música.
15º Festival Curau reúne música e cultura no Engenho Central
O 15º Festival Curau – Culturas Regionais e Artes Urbanas movimenta o Parque Engenho Central de sexta-feira (9) a domingo (11). Com entrada gratuita, o evento terá shows, oficinas, dança, teatro, gastronomia e Feira de Economia Criativa. Entre as atrações estão Negra Li, com o espetáculo “O Silêncio Que Grita”, no sábado, às 20h, e BNegão, no domingo, também às 20h.
A programação ainda reúne manifestações como Baque Caipira e Batuque de Umbigada, além de apresentações de Luana Flores, Amanda Magalhães e Du Rompa Hammond Trio. Pela primeira vez, o festival terá almoço completo para o público, com feijoada no sábado e galinhada no domingo. O evento ocorre na Avenida Maurice Allain, 454, Vila Rezende, com ingressos disponíveis pelo site oficial do festival ou na entrada.
Engenho Central recebe audição de bateristas
O Palco Bem-vindo, próximo à passarela Pênsil do Engenho Central, recebe na sexta-feira (9), às 19h30, a 12ª Audição de Bateristas – O Som Que Vem do Rio. Cerca de 50 alunos de Felipe Olivetto, entre crianças e adultos, participam da apresentação, que terá uma orquestra de baterias, cinco conjuntos, tambores, instrumentos percussivos e apresentações em quartetos.
O repertório terá 12 músicas, incluindo “Oh Happy Day”, “Eu Vejo a Cruz”, “Primeira Essência” e “Your Way's Better”. A entrada é gratuita, com arrecadação solidária de 1 kg de alimento, destinado a projetos sociais ecumênicos.
Teatro tem programação para crianças e adultos
O Teatro Municipal Dr. Losso Netto recebe no sábado (10) duas apresentações do Festival de Teatro Seguros Unimed. Às 15h, “A Minicostureira” apresenta a história de Clara, de 9 anos, em um universo de linhas, agulhas e tesouras, em espetáculo voltado principalmente ao público infantil e familiar. Às 20h, “Memórias do Vinho”, com Herson Capri e Caio Blat, aborda a relação entre um pai e um filho afastados. Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 160, pela Mega Bilheteria.
Semana Luiz de Queiroz encerra programação pelos 125 anos da Esalq
A 69ª Semana Luiz de Queiroz, que celebra os 125 anos da Esalq, também tem atividades nesta quinta (8) e sábado (10). Na quinta, a Biblioteca Dina Bueno Moretti abre ao público a exposição “Pioneiros e Empreendedores”, sobre as trajetórias de 32 pessoas ligadas a transformações econômicas, incluindo Ermelinda Ottoni Queiroz e Luiz de Souza Queiroz. No mesmo dia, a Esalq realiza uma sessão de homenagens no Salão Nobre e, às 19h, o 5º Conecta Adealq, com o tema “Agro Competitivo: da Pesquisa aplicada aos Mercados Globais”.
O encerramento ocorre no sábado, com a reunião quinquenal de turmas formadas nos anos 6 e 1, incluindo as classes de 1976 e 2001. A programação termina com uma sessão solene no ginásio da Esalq para homenagear ex-alunos de diferentes cursos.
Academia de Letras homenageia escritores e jovens talentos
A Semana Thales Castanho de Andrade, promovida pela Academia Piracicabana de Letras (APL), ocorre na sexta-feira (9), às 19h30, na Câmara Municipal. A cerimônia terá a entrega da Medalha Thales Castanho de Andrade, pela primeira vez concedida a Marly Therezinha Germano Perecin, Leda Coletti e Ésio Antônio Pezzato.
Também serão homenageados jovens talentos com os Diplomas Thales Castanho de Andrade: Arthur Simon Faistel, de 14 anos, Aurora Montrazi Cahelena e Sara Volpato Perazoli, ambas de 10 anos. A noite ainda terá a posse de Ana Maria Müller, na Cadeira 24, e Vitor Prates, na Cadeira 39. Após a cerimônia, haverá coquetel.
Salãozinho de Humor premia jovens artistas
O 24º Salãozinho de Humor de Piracicaba realiza a cerimônia de premiação na segunda-feira (12), às 15h, no Anfiteatro Henfil, no Armazém 14 do Engenho Central. A entrada é gratuita. A competição é dividida nas categorias de 7 a 10 anos e de 11 a 14 anos, com troféus e prêmios para os três primeiros colocados de cada faixa etária.
Neste ano, foram recebidos 2.243 trabalhos de estudantes de 24 cidades brasileiras. A exposição permanece aberta até 1º de novembro, também gratuitamente, no Armazém 14.
Dia das Crianças tem atrações gratuitas no Engenho Central
A Prefeitura promove na segunda-feira (12), das 9h às 13h, a quarta edição da Festa das Crianças, no Engenho Central. Com o tema “Um dia de aventura no incrível mundo dos animais”, a programação terá brinquedos, atividades recreativas, apresentações, personagens, distribuição de doces e ações educativas e de saúde. A expectativa é receber cerca de 10 mil pessoas.
Também na segunda-feira, o Gramadão ao lado do Prédio Central da Esalq recebe, das 12h às 18h, o Raízes do Conhecimento, organizado pelo Grupo de Extensão Luiz de Queiroz. O evento gratuito reúne brinquedos infláveis, estandes educativos, atividades para crianças e famílias e arrecadação de brinquedos.
Shopping Piracicaba reúne atividades para crianças
O Shopping Piracicaba preparou uma programação especial e gratuita para os dias 10, 11 e 12. No sábado, a agenda tem oficinas de Slime Glossy, Slice Cake e personalização de bucket, além da exposição educativa de Abelhas Sem Ferrão, do Meliponário Cheiro de Mel. No domingo, haverá contação de histórias com Moacir Romero e oficinas de Slime Crunch, Cupcake e Pintura em Tela. A exposição de abelhas continua.
Na segunda-feira (12), das 14h às 18h, a programação especial de Dia das Crianças terá Camarim de Cabelo Maluco, Desfile de Cabelo Maluco, Torta na Cara, Magic Bubble e Circuito de Brincadeiras Antigas. As oficinas dos dias 10 e 11 exigem cadastro no aplicativo do shopping, envio de nota fiscal de compra realizada na data e resgate do benefício. As atividades do dia 12 têm participação no local, conforme disponibilidade.
Sesc reúne programação cultural no fim de semana
Na quinta-feira (8), o Sesc Piracicaba tem a palestra “Dignidade no Envelhecer: Novo Horizonte da Política Nacional de Cuidados”, das 8h30 às 12h, voltada a profissionais da assistência social. À noite, a programação inclui a oficina “Gravuras urbanas”, das 19h às 22h, e o espetáculo “Técnicas e Influências Contemporâneas”, das 19h30 às 22h. As atividades são gratuitas, com diferentes classificações e necessidade de inscrição ou retirada de ingressos conforme cada atração.
Na sexta-feira (9), às 19h30, o Teatro recebe “Groove, Rock e Metal”, que encerra o Encontro de Bateras. A apresentação reúne diferentes abordagens sobre o instrumento, passando pelo groove, metal moderno e os pioneiros da bateria no rock. A entrada é gratuita e livre, com retirada de ingressos uma hora antes.
O sábado (10) tem como destaque “Viajando de Trem”, do Grupo Formiga Balão, às 16h, no Ginásio. Gratuito e livre para todos os públicos, o espetáculo musical foi pensado para crianças e famílias e aposta em uma experiência cênica, pedagógica e interativa, com movimentos, gestos, letras criativas e dinâmicas de sons corporais. O grupo, conhecido por músicas que somam milhões de visualizações na internet, propõe uma viagem lúdica que estimula a participação da plateia e o resgate da cultura da infância por meio da música ao vivo.
Ainda no sábado, o Sesc terá a oficina “Bordando Mulheres em Nós”, das 10h às 13h, a vivência “Mãos que Criam: Ateliê de Massinhas da Natureza”, em dois horários pela manhã, e “Bordado de artista”, às 14h. Às 16h, também será exibido o filme “Sete Cores da Amazônia”, seguido de bate-papo com os participantes. As atividades são gratuitas, com senhas ou ingressos conforme cada atração.
No domingo (11), a programação tem a vivência “Mãos que Criam”, a oficina “Desenhos animais”, às 14h, o show “Danilo Moraes & Picadinho”, às 15h30, o espetáculo “Dinossauros do Brasil”, às 16h, e a exibição de “O Afinador”, às 17h. Na segunda-feira (12), o Sesc apresenta “Dinossauros do Brasil”, da Cia Piafraus, às 16h, na Praça. As atrações são gratuitas, com retirada antecipada de senhas ou ingressos em algumas atividades.
Sesi tem teatro e oficina sobre lendas brasileiras
O Sesi Piracicaba recebe no sábado (10) duas atividades do projeto Sesi Viagem Teatral, com o Grupo Trapiche. Às 10h, será realizada a oficina “Musicalização e Histórias Ancestrais”, que propõe jogos musicais, brincadeiras rítmicas, contação de histórias e atividades de expressão corporal inspiradas nas lendas e no folclore brasileiro. A atividade busca aproximar o público de personagens, cantigas e manifestações da cultura popular, estimulando criatividade, escuta e criação coletiva.
Às 16h, o grupo apresenta “Lendas do Brasil”, espetáculo em que três primos entram em uma floresta encantada durante uma brincadeira e, usando a imaginação, percorrem diferentes regiões do país. A montagem passa pela Mata Atlântica, Floresta Amazônica e Caatinga, trazendo referências da fauna, da flora e de manifestações culturais brasileiras. As duas atividades têm ingressos disponíveis pelo site do Sesi.
Eventos em cidades da região
Em Santa Bárbara d’Oeste, a Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste apresenta o OFISB: Cinema in Concert na sexta-feira (9), às 20h, no Teatro Municipal Manoel Lyra. O concerto terá versões sinfônicas de trilhas famosas do cinema. A entrada é solidária, mediante troca de 1 litro de leite por ingresso, com doações destinadas ao Fundo Social de Solidariedade.
Em Limeira, o Limeira Shopping preparou atrações para o Dia das Crianças. No sábado (10), às 14h, ocorre a oficina de automaquiagem “Um Dia Brilhante”, com a Além da Make e vagas limitadas. No domingo (11), às 15h30, será realizada a “Caça ao Amazing Misterioso”, com 30 papéis premiados escondidos pelo shopping, além do pocket show “Guerreiras do K-Pop”, às 15h.
Também no domingo e na segunda-feira (12), a partir das 14h, ocorre a oficina “Xadrezianos Kids”, com partidas e desafios para diferentes níveis. Na segunda, às 14h, há ainda oficina de Squishy, para crianças a partir de 5 anos. O Limeira Shopping fica na Avenida Carlos Kuntz Busch, 800, Parque Egisto Ragazzo.