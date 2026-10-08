Piracicaba tem uma programação cultural diversificada para o fim de semana prolongado, com atrações a partir desta quinta-feira (8) e atividades até segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida. Entre os destaques estão o Concerto MPB Sinfônico da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP), nesta quinta, o 15º Festival Curau, que reúne música e manifestações culturais no Engenho Central, e uma série de atividades especiais para o Dia das Crianças.

A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) apresenta nesta quinta-feira (8), às 20h, o Concerto MPB Sinfônico, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. Com regência do maestro Ivan Bueno e participação da cantora Júlia Simões e sua banda, o espetáculo terá versões sinfônicas de músicas brasileiras de diferentes gerações. A entrada é gratuita, mas os ingressos on-line se esgotaram em menos de um dia. Serão disponibilizados 150 ingressos físicos na bilheteria do teatro, uma hora antes da apresentação, por ordem de chegada e conforme a capacidade do espaço.

O repertório começa com um tributo instrumental a “Rio de Lágrimas” e passa por nomes como Milton Nascimento, Djavan, Gilberto Gil e Tim Maia. Entre as músicas estão “Maria, Maria”, “Encontro e Despedida”, “Azul”, “Um Amor Puro”, “Palco”, “Se Eu Quiser Falar com Deus”, “Evidências” e “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”. Criada em 2015, a OEP reúne cerca de 80 músicos e tem proposta voltada à educação e à integração por meio da música.

15º Festival Curau reúne música e cultura no Engenho Central