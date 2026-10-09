Com a proximidade do Dia das Crianças, algumas famílias consideram presentear os pequenos com um animal de estimação. Cães, gatos, coelhos, aves e outros animais podem despertar o interesse das crianças, mas a chegada de um filhote exige planejamento. Animais não são brinquedos e precisam de cuidados específicos, independentemente da espécie.

A decisão de levar um animal para casa deve envolver todos os responsáveis, e não apenas a criança que receberá o presente. Além de alimentação adequada, o animal precisa de espaço próprio, acompanhamento veterinário, enriquecimento ambiental e condições específicas de temperatura, higiene e convivência. As necessidades variam conforme a espécie e devem ser conhecidas antes da adoção ou aquisição.

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP) já alertou sobre os riscos de presentear crianças com animais sem avaliar as responsabilidades envolvidas. Decisões por impulso podem dificultar a convivência e resultar em devolução ou abandono quando a família percebe que não consegue atender às necessidades do animal.