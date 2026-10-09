A previsão do tempo para Piracicaba indica temperaturas de até 34°C entre sábado e domingo. Além do calor, há possibilidade de chuva na região, com previsão de pancadas que podem ocorrer também ao longo da próxima semana.

As temperaturas máximas poderão chegar aos 34°C, enquanto as mínimas devem ficar em torno de 20°C. A previsão indica que o calor deve predominar durante o fim de semana, com possibilidade de mudanças nas condições do tempo devido à formação de áreas de instabilidade.

A combinação de temperaturas elevadas e umidade pode favorecer a ocorrência de pancadas de chuva, principalmente em determinados períodos do dia. As precipitações, no entanto, podem ocorrer de maneira irregular, atingindo alguns pontos da região e deixando outros sem chuva.