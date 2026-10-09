As paróquias da Diocese de Piracicaba promovem uma programação especial em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, entre esta sexta-feira (9) e segunda-feira (12), feriado nacional. As atividades incluem missas, procissões, carreatas, vigílias, apresentações musicais e quermesses em diferentes municípios da região.
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Piracicaba
Na Praça da Catedral, a tradicional Festa de São Benedito e Nossa Senhora Aparecida acontece nesta sexta-feira (9), às 19h. No sábado (10), domingo (11) e segunda-feira (12), a programação começa às 14h, com praça de alimentação, espaço infantil e apresentações musicais.
No feriado de segunda-feira (12), a Catedral terá missas às 8h, presidida pelo padre Alisson Domingos e às 10h presidida pelo padre Leandro Raser. Ao meio-dia, será realizada a recitação do terço pelo grupo Terço dos Homens. Às 16h, uma procissão sairá da Capela de Nossa Senhora Aparecida em direção à Catedral, onde haverá missa com rito de coroação.
Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Piracicamirim, a novena termina nesta sexta-feira (9), às 19h. No dia 12, estão previstas missas às 7h30, 10h, 16h e 18h, todas acompanhadas de coroação. A celebração das 10h e das 16h contará com carreata e bênção dos veículos, enquanto a missa das 18h marcará o encerramento da Caminhada com Maria.
A comunidade também promove festa social durante os quatro dias. O tradicional bolo de Nossa Senhora Aparecida será vendido por R$ 40 o pedaço, com peso entre 800 gramas e 1 quilo. A retirada ocorrerá no Centro Pastoral, das 7h às 12h, na segunda-feira.
Santa Bárbara d'Oeste
Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada na Vila Aparecida, será realizada a 54ª Noite de Vigília pelo Brasil. A programação começa no domingo (11), às 17h45, com abertura oficial.
A vigília conta com dez celebrações eucarísticas ao longo de 24 horas. No domingo (11), ocorrem missas às 18h (padre Cândido Aparecido Mariano), às 20h (padre Kleber Fernandes Danelon), às 22h (padre Ademilson Lopes da Silva) e à 0h (frei Reinaldo Azevedo da Silva). Na segunda-feira (12), as missas prosseguem às 2h (padre Jean Carlos de Andrade), às 4h (padre Josenildo Carlos da Silva), às 6h (padre Robson Luis Natis), às 8h (padre Paulo Roberto Saraiva de Brito) e às 10h (padre Willian Bento). O encerramento ocorre às 18h com celebração e coroação conduzidas pelo padre Adalton Roberto Demarchi e acompanhadas pelo Coro Nossa Senhora Aparecida.
Orientação aos fiéis
A orientação da Diocese é que os fiéis consultem as secretarias ou os canais oficiais das paróquias de sua preferência para conferir os horários e os detalhes da programação.
Uma devoção que atravessa gerações
Nossa Senhora Aparecida é considerada a padroeira do Brasil e representa um dos maiores símbolos da fé católica no país. Para milhões de fiéis, a santa é sinônimo de esperança, proteção e devoção, sendo lembrada em orações, promessas e peregrinações ao longo do ano. A celebração de 12 de outubro reúne manifestações de fé e reforça a importância da tradição religiosa na cultura brasileira, com missas, procissões e festividades em diversas comunidades.