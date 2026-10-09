Piracicaba terá uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças, com atrações gratuitas para diferentes idades. O destaque é a 4ª Festa das Crianças, no Parque Engenho Central, na segunda-feira (12), com brinquedos, atividades recreativas e apresentações artísticas. A programação também inclui a cerimônia de premiação do 24º Salãozinho de Humor, atividades educativas na Esalq/USP e atrações no Shopping Piracicaba, além de opções culturais para o domingo e os dias seguintes.
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Festa das Crianças no Engenho Central
A 4ª Festa das Crianças será realizada na segunda-feira (12), das 9h às 13h, no Parque Engenho Central, com entrada gratuita. Promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Cultura e de Turismo, em parceria com Acipi, Simespi e Unimed Piracicaba, o evento terá como tema a aventura no mundo animal.
A programação contará com brinquedos, atividades recreativas, personagens, guloseimas e apresentações de malabares e mágica. Também estão previstas participações dos palhaços Sossego, Tampa e Panela, além da Mississipi Jazz Band. A festa inclui ainda ações educativas e atividades de promoção à saúde e ao bem-estar.
A organização espera receber aproximadamente 10 mil pessoas nesta edição, superando o público de 6,5 mil registrado em 2025. O evento será realizado no Parque Engenho Central, na avenida Maurice Allain, 454, na Vila Rezende.
24º Salãozinho de Humor premia jovens artistas
Também na segunda-feira (12), o 24º Salãozinho de Humor realiza a cerimônia de premiação dos jovens artistas selecionados nesta edição. O evento começa às 15h, no Anfiteatro Henfil, no Armazém 14 do Parque Engenho Central, com entrada gratuita.
A premiação contempla duas categorias: crianças de 7 a 10 anos e de 11 a 14 anos. Os três primeiros colocados de cada faixa etária recebem troféus e prêmios, que incluem tablet para o primeiro lugar, mesa digitalizadora para o segundo e kit de desenho para o terceiro. O Instituto Formar também entregará dois prêmios especiais, um para cada categoria, com kits de desenho.
A exposição do 24º Salãozinho de Humor permanece aberta até 1º de novembro, com visitação gratuita. De quarta a sexta-feira, o horário é das 9h às 17h; aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h. A mostra fica no Armazém 14 do Parque Engenho Central e reúne trabalhos de crianças e adolescentes de diversas cidades brasileiras.
Esalq/USP promove atividades educativas
A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) realiza na segunda-feira (12) o evento Raízes do Conhecimento, das 12h às 18h, no Gramadão ao lado do Prédio Central da instituição. A programação é gratuita e voltada às crianças, famílias e à comunidade em geral.
Organizada pelo Grupo de Extensão Luiz de Queiroz, a iniciativa terá brinquedos infláveis, estandes educativos, estandes empresariais e atividades lúdicas. A proposta é unir diversão e aprendizado, aproximando a universidade dos moradores da região. Durante o evento, também haverá arrecadação de brinquedos. A Esalq/USP fica na avenida Pádua Dias, 11, em Piracicaba.
Festa de Dona Cida mantém tradição no Glebas Califórnia
A segunda-feira (12) também terá a tradicional Festa do Dia das Crianças organizada por Maria Aparecida Gregório, conhecida como Dona Cida, no bairro Glebas Califórnia. A celebração começa ao meio-dia, na casa da aposentada, na rua Maceió, 507.
A programação começa com a oração do Terço, seguida de almoço e atividades para as crianças. Também haverá pipoca, sorvete, brinquedos para brincar no local e entrega de brinquedos ao final da festa.
A celebração é realizada há mais de 40 anos, a partir de uma promessa feita por Dona Cida, e se tornou uma tradição na comunidade. A iniciativa é mantida com recursos próprios e apoio de moradores e comerciantes.
Shopping Piracicaba tem oficinas e brincadeiras
O Shopping Piracicaba preparou atividades gratuitas para as crianças. No domingo (11), haverá contação de histórias com Moacir Romero e oficinas de Slime Crunch, Cupcake e Pintura em Tela. A exposição sobre abelhas continua durante o período.
Na segunda-feira (12), das 14h às 18h, as atrações incluem Camarim de Cabelo Maluco, Desfile de Cabelo Maluco, Torta na Cara, Magic Bubble e Circuito de Brincadeiras Antigas.
As oficinas exigem cadastro no aplicativo do shopping, envio de nota fiscal de compra realizada na data e resgate do benefício. Para as atividades de segunda-feira, a participação será no local, conforme disponibilidade.
Sesc reúne atrações para crianças no domingo e na segunda
No domingo (11), o Sesc Piracicaba terá a oficina Desenhos animais, com o quadrinista Fábio Coala, das 14h às 16h, na Sala do Curumim. A atividade começa com um bate-papo sobre desenho e quadrinhos e segue com uma oficina de desenho de animais. A participação é gratuita e recomendada para crianças a partir de 7 anos. As senhas devem ser retiradas na Central de Atendimento com 30 minutos de antecedência.
Também no domingo, às 15h30, a Cafeteria recebe o show Danilo Moraes & Picadinho, com repertório de forró que combina músicas autorais e releituras de nomes como Dominguinhos e Jackson do Pandeiro. A apresentação é gratuita e livre para todos os públicos.
Às 16h, na Praça, a Cia. Pia Fraus apresenta o espetáculo Dinossauros do Brasil, inspirado no livro Novo Guia Completo dos Dinossauros do Brasil, de Luiz E. Anelli. A peça reúne 13 cenas que percorrem a história dos dinossauros e apresentam espécies de diferentes regiões brasileiras. A apresentação é gratuita e livre para todos os públicos. O espetáculo também será apresentado na segunda-feira (12), às 16h, no mesmo local.
Passeios para aproveitar o feriado com as crianças
Além dos eventos especiais, Piracicaba terá espaços de lazer e atrações turísticas abertos na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida. O Zoológico Municipal funcionará das 9h às 16h, enquanto o Paraíso da Criança abrirá das 9h às 20h.
O Parque Engenho Central estará aberto das 6h às 22h, e a Estação da Paulista, das 5h às 22h. Também estarão abertos o Parque da Rua do Porto, das 6h às 21h30, e os parques do Piracicamirim e do Monte Líbano, ambos das 6h às 21h.
Para quem quiser aproveitar os passeios turísticos, o pedalinho e o trenzinho funcionarão das 10h às 18h, e o passeio de barco, das 9h às 18h. A Feira de Artesanato da Rua do Porto e a Casa do Artesão do Engenho Central estarão abertas das 10h às 17h.
O Salão de Humor também abrirá no feriado, das 10h às 18h, assim como a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, das 9h às 17h. O Museu Prudente de Moraes funcionará das 10h às 14h, e o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP), das 13h às 17h.
Histórias e imaginação no Museu Prudente de Moraes
Na quinta-feira (15), o Coletivo Contaê promove o sarau Histórias que Brincam, às 19h30, no Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes. A entrada é gratuita. A atividade celebra o universo da infância por meio da oralidade, da literatura, das brincadeiras e da imaginação. Participam as contadoras de histórias Daniela Giardino, Giovana Hellmeister, Helena Peixe, Marcela Montrazi, Pia Bernabé e Waniria Barros, além do contador Evair Sousa.
O museu fica na rua Santo Antônio, 641, no Centro. Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3422-3069 ou pelo e-mail mprudentedemoraes@piracicaba.sp.gov.br.
SESI Diverte terá atividades no dia 17
A programação infantil continua no sábado seguinte, 17 de outubro, com a primeira edição do SESI Diverte, no CAT SESI Piracicaba. O evento será realizado das 9h às 16h, com entrada gratuita e atividades para crianças e famílias.
A programação prevê oficinas esportivas, apresentações culturais, atividades manuais e recreativas, jogos de tabuleiro, playgrounds, brincadeiras tradicionais, gincanas, vivências esportivas, desafios lúdicos e brinquedos infláveis. Os ingressos gratuitos devem ser reservados pelo site piracicaba.sesisp.org.br. O CAT SESI Piracicaba fica na avenida Luiz Ralph Benatti, 600, na Vila Industrial.