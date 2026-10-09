Piracicaba terá uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças, com atrações gratuitas para diferentes idades. O destaque é a 4ª Festa das Crianças, no Parque Engenho Central, na segunda-feira (12), com brinquedos, atividades recreativas e apresentações artísticas. A programação também inclui a cerimônia de premiação do 24º Salãozinho de Humor, atividades educativas na Esalq/USP e atrações no Shopping Piracicaba, além de opções culturais para o domingo e os dias seguintes.

A 4ª Festa das Crianças será realizada na segunda-feira (12), das 9h às 13h, no Parque Engenho Central, com entrada gratuita. Promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Cultura e de Turismo, em parceria com Acipi, Simespi e Unimed Piracicaba, o evento terá como tema a aventura no mundo animal.

A programação contará com brinquedos, atividades recreativas, personagens, guloseimas e apresentações de malabares e mágica. Também estão previstas participações dos palhaços Sossego, Tampa e Panela, além da Mississipi Jazz Band. A festa inclui ainda ações educativas e atividades de promoção à saúde e ao bem-estar.

A organização espera receber aproximadamente 10 mil pessoas nesta edição, superando o público de 6,5 mil registrado em 2025. O evento será realizado no Parque Engenho Central, na avenida Maurice Allain, 454, na Vila Rezende.

24º Salãozinho de Humor premia jovens artistas