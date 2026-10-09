Um disparo de arma de fogo durante uma manifestação política favorável ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou momentos de tensão e correria na noite de quinta-feira (8), em frente à Universidade Federal de Sergipe (UFS). Um policial militar é suspeito de ter efetuado o tiro, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP). O agente foi afastado das funções, e a arma que teria sido utilizada foi recolhida para investigação.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram participantes deixando o local às pressas após o disparo. Os manifestantes vestiam roupas vermelhas e utilizavam símbolos associados ao Partido dos Trabalhadores (PT).
De acordo com os relatos iniciais, um homem que estava em um veículo teria efetuado o disparo nas proximidades do ato. A investigação busca esclarecer as circunstâncias da ocorrência e confirmar a autoria do tiro.
Investigação apura origem do disparo
O sargento Manoel Messias dos Santos, da Polícia Militar de Sergipe, foi afastado preventivamente de suas atividades. A arma recolhida será submetida à perícia, e o suspeito deverá passar por exame residuográfico, procedimento que pode identificar vestígios de disparo de arma de fogo.
As autoridades também procuram imagens que ajudem a reconstruir o episódio e esclarecer o que aconteceu antes, durante e depois do tiro.
A manifestação foi organizada pelo Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Sergipe (DCE/UFS). A programação previa discussões sobre políticas públicas voltadas aos estudantes, o cenário político-eleitoral brasileiro, a participação dos jovens nas eleições e a importância do voto para a democracia.
Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública afirmou que trabalha para assegurar a tranquilidade durante o processo democrático, especialmente no contexto do segundo turno das eleições. O órgão também ressaltou a importância de garantir o direito à livre manifestação e a segurança da população.
VEJA MAIS:
- 38 obras feitas com IA são barradas pelo 53º Salão de Humor; Veja
- Idoso de 71 anos se perde e cai com carro em ribanceira na SP 308
- Caminhão com 38 toneladas de telhas tomba na Rodovia do Açucar
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Caso repercute entre autoridades em Brasília
O episódio ganhou repercussão nacional e motivou manifestações de integrantes do governo federal nas redes sociais.
O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, associou o suspeito ao campo político bolsonarista. Em publicação, classificou o caso como um disparo contra uma manifestação favorável a Lula e mencionou outros episódios de violência política no país.
O advogado-geral da União, Jorge Messias, também se pronunciou. Ele afirmou que o episódio deve ser analisado no contexto da radicalização política e alertou para os riscos da violência contra manifestações e participantes do processo democrático.
Messias relacionou o caso a episódios anteriores de violência política no Brasil, incluindo os ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.
A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do disparo e a eventual responsabilidade do policial suspeito. Até que os resultados das perícias e das apurações sejam concluídos, a autoria e a motivação do episódio precisam ser tratadas como questões sob investigação.