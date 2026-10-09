Um disparo de arma de fogo durante uma manifestação política favorável ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou momentos de tensão e correria na noite de quinta-feira (8), em frente à Universidade Federal de Sergipe (UFS). Um policial militar é suspeito de ter efetuado o tiro, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP). O agente foi afastado das funções, e a arma que teria sido utilizada foi recolhida para investigação.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram participantes deixando o local às pressas após o disparo. Os manifestantes vestiam roupas vermelhas e utilizavam símbolos associados ao Partido dos Trabalhadores (PT).

De acordo com os relatos iniciais, um homem que estava em um veículo teria efetuado o disparo nas proximidades do ato. A investigação busca esclarecer as circunstâncias da ocorrência e confirmar a autoria do tiro.

Investigação apura origem do disparo