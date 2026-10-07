Na madrugada de segunda-feira (5), policiais militares foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência de roubo a estabelecimento comercial situado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, em Piracicaba.

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No local, em contato com as vítimas, proprietários, funcionários e um cliente, for informados que dois indivíduos, a bordo de uma motocicleta Honda CG, cor vermelha, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram quantia em dinheiro, diversos produtos do comércio e pertences pessoais de um cliente que se encontrava no interior do estabelecimento, evadindo-se em seguida.