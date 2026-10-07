07 de outubro de 2026
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DRAMA

Bando armado 'toca o terror' e rouba comércio em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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PM
O material roubado foi recuperado.
O material roubado foi recuperado.

  Na madrugada de segunda-feira (5), policiais militares foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência de roubo a estabelecimento comercial situado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, em Piracicaba.

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 No local, em contato com as vítimas, proprietários, funcionários e um cliente, for informados que dois indivíduos, a bordo de uma motocicleta Honda CG, cor vermelha, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram quantia em dinheiro, diversos produtos do comércio e pertences pessoais de um cliente que se encontrava no interior do estabelecimento, evadindo-se em seguida.

  De posse das características, a equipe iniciou diligências e patrulhamento com vistas aos autores nas imediações e áreas de interesse.

Durante as diligências, os policiais lograram êxito em localizar os envolvidos em uma residência situada na Rua Oliviero Porta. No momento da abordagem, alguns indivíduos tentaram evadir-se pelo telhado da residência, sendo cercados e detidos pelas equipes policiais em ação conjunta.

 Durante busca domiciliar e pessoal, foi localizado e apreendido: um revólver marca Rossi, calibre .38, municiado com cinco munições intactas; uma motocicleta Honda CG, utilizada na prática delituosa; um aparelho celular, além de um relógio de pulso pertencentes a uma das vítimas.

Diversos produtos foram subtraídos do estabelecimento comercial; quatro aparelhos celulares, dois capacetes e uma qantia em dinheiro.

 Um dos abordados apresentou resistência física ativa após queda do telhado, sendo necessário o uso moderado e proporcional da força para contê-lo e efetuar a prisão, conforme preconiza o procedimento operacional padrão.

 Diante dos fatos, foi prestado atendimento médico aos envolvidos. Posteriormente, todos foram conduzidos ao Plantão Policial, juntamente com as vítimas, testemunhas e todo material apreendido/recuperado. A autorridade policial de plantão, após análise dos fatos, formalizou a prisão em flagrante dos quatro envolvidos pelo crime de roubo (Art. 157 do Código Penal), permanecendo os mesmos à disposição da Justiça. Os bens recuperados foram restituídos às vítimas mediante recibo.

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