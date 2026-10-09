O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, teria relatado negociações envolvendo pagamentos de aproximadamente R$ 30 milhões em espécie relacionados a um documentário sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações foram divulgadas pela revista Veja e repercutidas pela CNN Brasil.

O relato foi apresentado em um anexo entregue à Procuradoria-Geral da República (PGR) durante uma tentativa de colaboração premiada. Vorcaro teria afirmado que os recursos seriam destinados a despesas da produção audiovisual no exterior e ao Instituto Lula, administrado por Paulo Okamotto.

A proposta de delação, contudo, não avançou. De acordo com a reportagem, a PGR considerou insuficientes os elementos apresentados. A defesa de Vorcaro teria argumentado que possuía mensagens, registros de pessoas que retiraram dinheiro em espécie e informações sobre locais onde teriam ocorrido entregas.