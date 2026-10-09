A pesquisa Datafolha para o segundo turno da eleição presidencial de 2026 aponta diferenças nas intenções de voto de acordo com o perfil dos eleitores. No resultado geral, Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 49%, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 45%.

Os números variam conforme sexo, faixa etária, cor, renda familiar, escolaridade, região do país, religião e identificação política. Entre as mulheres, Lula aparece à frente, enquanto Flávio tem maior percentual entre os homens. As diferenças também são observadas nos recortes regionais e religiosos.

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