A pesquisa Datafolha para o segundo turno da eleição presidencial de 2026 aponta diferenças nas intenções de voto de acordo com o perfil dos eleitores. No resultado geral, Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 49%, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 45%.
Os números variam conforme sexo, faixa etária, cor, renda familiar, escolaridade, região do país, religião e identificação política. Entre as mulheres, Lula aparece à frente, enquanto Flávio tem maior percentual entre os homens. As diferenças também são observadas nos recortes regionais e religiosos.
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Intenção de voto por sexo
Entre as mulheres, Lula registra 50% das intenções de voto, contra 44% de Flávio Bolsonaro. Já entre os homens, o cenário se inverte: o senador aparece com 53%, enquanto o presidente tem 41%.
Os resultados mostram diferenças entre os dois grupos, embora os percentuais representem as respostas dos entrevistados no período da pesquisa.
Intenção de voto por cor ou raça
Segundo o levantamento, entre os entrevistados que se declaram brancos, Flávio Bolsonaro registra 55% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 39%.
Entre os que se declaram pardos, os percentuais são de 48% para Flávio e 47% para Lula. Já entre os entrevistados que se declaram pretos, Lula registra 56%, contra 37% de Flávio Bolsonaro.
Como varia a intenção de voto por idade
Os dados também apresentam diferenças entre as faixas etárias. Entre os eleitores de 16 a 24 anos, Flávio Bolsonaro tem 50%, enquanto Lula aparece com 43%. Na faixa de 25 a 34 anos, o senador registra 50%, contra 42% do presidente.
Entre os entrevistados de 35 a 44 anos, Flávio tem 49%, e Lula, 45%. Na faixa de 45 a 59 anos, os percentuais são de 48% para o senador e 45% para o presidente.
Entre os eleitores com 60 anos ou mais, Lula aparece com 50%, enquanto Flávio registra 46%.
Renda familiar e escolaridade
A renda também aparece associada a diferenças nas intenções de voto. Entre os eleitores da faixa de menor renda indicada no levantamento, Lula tem 52%, enquanto Flávio registra 41%.
Na faixa de renda superior a dois e de até cinco salários mínimos, Flávio aparece com 56%, contra 38% de Lula. Entre os entrevistados com renda superior a cinco salários mínimos, o senador tem 55%, enquanto o presidente registra 39%.
Na divisão por escolaridade, Lula aparece com 55% entre os eleitores com ensino fundamental, ante 41% de Flávio. Entre aqueles com ensino médio, o senador tem 53%, enquanto o presidente registra 39%.
Já entre os entrevistados com ensino superior, Flávio aparece com 49%, e Lula, com 46%.
Cenários regionais
As diferenças também aparecem entre as regiões do país. No Centro-Oeste e no Norte, considerados conjuntamente no levantamento, Flávio Bolsonaro registra 58%, enquanto Lula tem 37%.
No Nordeste, Lula aparece com 61%, contra 35% de Flávio. No Sudeste, o senador registra 50%, enquanto o presidente tem 42%. Na Região Sul, Flávio aparece com 58%, e Lula, com 35%.
Os dados mostram que as intenções de voto variam entre as regiões, com diferenças nos percentuais registrados para os dois candidatos.
Religião também marca diferenças
Entre os eleitores católicos, Lula registra 53% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 41%.
Já entre os evangélicos, Flávio aparece com 69%, contra 25% do presidente. O recorte evidencia uma diferença expressiva entre os percentuais registrados para os candidatos nos dois grupos religiosos.
Identificação política
A identificação política dos entrevistados também apresenta diferenças acentuadas. Entre os eleitores que se identificam como bolsonaristas, Flávio Bolsonaro registra 95% das intenções de voto.
Entre os petistas, Lula aparece com 91%, enquanto Flávio tem 7%.
Já no grupo dos eleitores sem alinhamento político declarado, Flávio registra 45%, e Lula, 32%. Nesse segmento, 19% afirmam que pretendem votar nulo, e 4% permanecem indecisos.
Resultado geral exige atenção à margem de erro
No resultado geral apresentado pelo levantamento, Flávio Bolsonaro tem 49%, enquanto Lula registra 45%. A diferença numérica entre os candidatos deve ser interpretada considerando a margem de erro informada pela pesquisa e as condições em que as entrevistas foram realizadas.
Os recortes por perfil ajudam a compreender como as intenções de voto se distribuem entre diferentes segmentos do eleitorado. Entretanto, para avaliar a precisão de cada comparação, é importante considerar também o tamanho da amostra e a margem de erro específica dos subgrupos.
A pesquisa retrata as intenções de voto no período em que foi realizada e não representa uma garantia do resultado das urnas.