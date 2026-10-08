A primeira pesquisa Datafolha divulgada após o primeiro turno da eleição presidencial indica vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma eventual disputa no segundo turno. O senador aparece com 52% dos votos válidos, enquanto o atual presidente registra 48%, uma diferença de quatro pontos percentuais entre os dois.

No cenário de intenção de voto total, Flávio reúne 49% das preferências dos entrevistados, ante 45% de Lula. Outros 5% afirmam que pretendem votar em branco ou anular o voto, enquanto 1% ainda está indeciso. Nesse cenário, os percentuais dos dois candidatos também mostram uma diferença de quatro pontos.

A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. Os números representam o cenário identificado no período da coleta e não determinam o resultado da eleição. A diferença entre os candidatos deve ser considerada à luz da margem de erro e do fato de se tratar do primeiro levantamento divulgado após a votação inicial.