A primeira pesquisa Datafolha divulgada após o primeiro turno da eleição presidencial indica vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma eventual disputa no segundo turno. O senador aparece com 52% dos votos válidos, enquanto o atual presidente registra 48%, uma diferença de quatro pontos percentuais entre os dois.
No cenário de intenção de voto total, Flávio reúne 49% das preferências dos entrevistados, ante 45% de Lula. Outros 5% afirmam que pretendem votar em branco ou anular o voto, enquanto 1% ainda está indeciso. Nesse cenário, os percentuais dos dois candidatos também mostram uma diferença de quatro pontos.
A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. Os números representam o cenário identificado no período da coleta e não determinam o resultado da eleição. A diferença entre os candidatos deve ser considerada à luz da margem de erro e do fato de se tratar do primeiro levantamento divulgado após a votação inicial.
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Campanhas se movimentam após o primeiro turno
No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro obteve 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula alcançou 45,16%. O resultado colocou os dois candidatos na disputa pela Presidência em uma segunda etapa, na qual as campanhas passam a concentrar esforços na conquista de eleitores que ainda não definiram sua escolha.
Flávio recebeu apoio de partidos do Centrão, entre eles União Brasil, PP, Republicanos e Novo. Lula, por sua vez, busca ampliar o alcance de sua comunicação nas redes sociais, com o objetivo de fazer suas mensagens chegarem a mais eleitores, especialmente aqueles que não compareceram às urnas no primeiro turno.
O levantamento Datafolha ouviu 2.520 pessoas com 16 anos ou mais. A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02949/2026. A divulgação marca a primeira medição do instituto sobre a disputa entre os dois candidatos após o primeiro turno.