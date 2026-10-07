07 de outubro de 2026
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MELHORIAS

Parque da Rua do Porto avança com novo cercamento

Por Da Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Piracicaba
A instalação também já teve início nos limites do parque pela rua Antônio Corrêa Barbosa.
A instalação também já teve início nos limites do parque pela rua Antônio Corrêa Barbosa.

Terceira etapa da instalação do gradil ocorre na avenida Alidor Pecorari, em trecho de aproximadamente 430 metros

O Parque da Rua do Porto João Herrmann Neto, um dos principais espaços de lazer e turismo de Piracicaba, avança com a instalação de um novo sistema de cercamento. O serviço chegou à terceira etapa e agora ocorre na avenida Alidor Pecorari, em um trecho de aproximadamente 430 metros.

A intervenção compreende o trecho entre o banheiro público próximo ao primeiro bolsão de estacionamento da avenida, depois do Casarão do Turismo, e o campo de futebol União Porto.

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Novo gradil substitui alambrado

A instalação também já teve início nos limites do parque pela rua Antônio Corrêa Barbosa. Nessa área, o antigo alambrado está sendo substituído por gradil eletrofundido.

Segundo as especificações previstas no edital de concorrência eletrônica nº 23/2026, os materiais utilizados na obra devem apresentar maior durabilidade. A medida busca reduzir a necessidade de futuras substituições e, consequentemente, a geração de resíduos.

Mais segurança e organização no parque

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, o novo cercamento tem como objetivo melhorar a estrutura do parque e proporcionar melhores condições para os visitantes.

A medida também deve contribuir para organizar o fluxo de pessoas, ampliar a segurança e facilitar a conservação das áreas internas.

A iniciativa integra as ações voltadas à qualificação do espaço e ao fortalecimento do turismo sustentável em Piracicaba.

Parque tem mais de 200 mil metros quadrados

Inaugurado em 1979, o Parque da Rua do Porto João Herrmann Neto ocupa mais de 200 mil metros quadrados de área verde, nas proximidades do tradicional complexo gastronômico da Rua do Porto.

O espaço conta com pista de caminhada, lagoa com pedalinho, playground, Marco da Paz e a Praça das Bandeiras da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP).

O parque também abriga a sede da Associação de Canoagem de Piracicaba (Ascapi), que utiliza a lagoa para aulas e treinamentos.

A entrada é gratuita e o funcionamento ocorre diariamente, das 6h às 22h.

Licitação prevê investimento de R$ 857 mil

A continuidade dos serviços está relacionada à contratação prevista no edital de concorrência eletrônica nº 23/2026.

O valor estimado é de R$ 857.062,89, com prazo de execução de dois meses a partir da emissão da Ordem de Serviço. O contrato poderá ser prorrogado conforme as condições previstas no edital.

A abertura das propostas está prevista para 17 de novembro, às 13h30. Empresas interessadas podem consultar o edital completo no site oficial da Prefeitura de Piracicaba.

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