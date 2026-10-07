Terceira etapa da instalação do gradil ocorre na avenida Alidor Pecorari, em trecho de aproximadamente 430 metros

O Parque da Rua do Porto João Herrmann Neto, um dos principais espaços de lazer e turismo de Piracicaba, avança com a instalação de um novo sistema de cercamento. O serviço chegou à terceira etapa e agora ocorre na avenida Alidor Pecorari, em um trecho de aproximadamente 430 metros.

A intervenção compreende o trecho entre o banheiro público próximo ao primeiro bolsão de estacionamento da avenida, depois do Casarão do Turismo, e o campo de futebol União Porto.