Terceira etapa da instalação do gradil ocorre na avenida Alidor Pecorari, em trecho de aproximadamente 430 metros
O Parque da Rua do Porto João Herrmann Neto, um dos principais espaços de lazer e turismo de Piracicaba, avança com a instalação de um novo sistema de cercamento. O serviço chegou à terceira etapa e agora ocorre na avenida Alidor Pecorari, em um trecho de aproximadamente 430 metros.
A intervenção compreende o trecho entre o banheiro público próximo ao primeiro bolsão de estacionamento da avenida, depois do Casarão do Turismo, e o campo de futebol União Porto.
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Novo gradil substitui alambrado
A instalação também já teve início nos limites do parque pela rua Antônio Corrêa Barbosa. Nessa área, o antigo alambrado está sendo substituído por gradil eletrofundido.
Segundo as especificações previstas no edital de concorrência eletrônica nº 23/2026, os materiais utilizados na obra devem apresentar maior durabilidade. A medida busca reduzir a necessidade de futuras substituições e, consequentemente, a geração de resíduos.
Mais segurança e organização no parque
De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, o novo cercamento tem como objetivo melhorar a estrutura do parque e proporcionar melhores condições para os visitantes.
A medida também deve contribuir para organizar o fluxo de pessoas, ampliar a segurança e facilitar a conservação das áreas internas.
A iniciativa integra as ações voltadas à qualificação do espaço e ao fortalecimento do turismo sustentável em Piracicaba.
Parque tem mais de 200 mil metros quadrados
Inaugurado em 1979, o Parque da Rua do Porto João Herrmann Neto ocupa mais de 200 mil metros quadrados de área verde, nas proximidades do tradicional complexo gastronômico da Rua do Porto.
O espaço conta com pista de caminhada, lagoa com pedalinho, playground, Marco da Paz e a Praça das Bandeiras da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP).
O parque também abriga a sede da Associação de Canoagem de Piracicaba (Ascapi), que utiliza a lagoa para aulas e treinamentos.
A entrada é gratuita e o funcionamento ocorre diariamente, das 6h às 22h.
Licitação prevê investimento de R$ 857 mil
A continuidade dos serviços está relacionada à contratação prevista no edital de concorrência eletrônica nº 23/2026.
O valor estimado é de R$ 857.062,89, com prazo de execução de dois meses a partir da emissão da Ordem de Serviço. O contrato poderá ser prorrogado conforme as condições previstas no edital.
A abertura das propostas está prevista para 17 de novembro, às 13h30. Empresas interessadas podem consultar o edital completo no site oficial da Prefeitura de Piracicaba.