O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, pretende usar a força política de um eventual início de governo para tentar aprovar no Congresso uma mudança constitucional que acabe com a possibilidade de reeleição para presidente. A intenção, segundo ele, é que a nova regra também possa alcançar o mandato iniciado após a eleição de 2026.

A proposta está relacionada à PEC 4/2026, apresentada por Flávio no Senado em março. O texto estabelece que o presidente da República fique inelegível para o período imediatamente posterior ao mandato, impedindo uma nova candidatura consecutiva ao cargo. A matéria, porém, ainda está em tramitação e aguardava despacho na última atualização oficial disponível.

Flávio também admite a possibilidade de que a discussão envolva uma mudança na duração do mandato presidencial, atualmente de quatro anos. Nesse caso, contudo, a definição não está prevista como uma decisão unilateral do presidente e dependeria da análise e aprovação do Congresso. O candidato também deixou em aberto se eventuais alterações poderiam atingir governadores e prefeitos.