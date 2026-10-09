A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, em primeira discussão, dois projetos de lei relacionados à segurança em piscinas de uso coletivo e à proteção animal. As propostas foram votadas durante a 56ª Reunião Ordinária, realizada na noite de quinta-feira (8), que teve a aprovação de 21 proposituras.

Um dos projetos estabelece a instalação obrigatória de dispositivos de segurança nos sistemas de sucção de piscinas coletivas. O outro institui uma política municipal para reconhecer e apoiar o trabalho de protetores independentes de animais.

Projeto prevê dispositivos de segurança em piscinas