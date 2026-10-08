A Câmara Municipal de Piracicaba analisa nesta quinta-feira (8) o Projeto de Lei 195/2026, que estabelece novas exigências de segurança para piscinas de uso coletivo no município. De autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB), a proposta, conhecida como Lei Manuela, determina a adoção de mecanismos destinados a reduzir o risco de aprisionamento nos sistemas de sucção e, consequentemente, de acidentes graves.

A medida alcança piscinas instaladas em clubes esportivos, academias, condomínios, hotéis, pousadas e outros estabelecimentos semelhantes. Os equipamentos de uso exclusivamente residencial e particular não entram na obrigatoriedade prevista pelo texto. Entre as medidas indicadas estão estruturas que impeçam o aprisionamento de pessoas, animais ou objetos nas aberturas de sucção, além de sistemas capazes de aliviar a pressão e tecnologias que interrompam imediatamente o funcionamento do motor quando houver bloqueio.

O projeto também estabelece responsabilidades para empresas e profissionais envolvidos na construção, reforma ou manutenção das piscinas. Esses prestadores deverão apresentar certificados que comprovem a conformidade dos equipamentos com as normas de segurança aplicáveis. Caso seja aprovado e posteriormente sancionado, os responsáveis pelos estabelecimentos terão 120 dias, contados a partir da publicação da lei, para implementar as medidas previstas.