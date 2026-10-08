Piracicaba recebe neste domingo (11) uma competição de jiu-jitsu que deve reunir centenas de atletas de mais de 70 cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O BJJ Talents Summer começa às 8h30, no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas, e tem entrada gratuita.
A disputa reúne competidores de diferentes idades, dos 3 aos 60 anos, e marca a quarta e última etapa do circuito realizado ao longo do ano em Piracicaba. Além das lutas, a etapa terá um atrativo especial para os participantes: serão definidos os atletas que poderão disputar o sorteio de passagens para a Califórnia, nos Estados Unidos.
Segundo o organizador Alexandro Santos, a premiação busca incentivar os competidores que se dedicam à modalidade e proporcionar novas experiências dentro do esporte. A Califórnia é considerada um dos principais polos do jiu-jitsu.
VEJA MAIS:
- Concerto da OEP é destaque cultural de Piracicaba
- VÍDEO: Ladrões levam 100 garrafas de uísque de empório
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Evento também arrecada alimentos
Além de acompanhar as lutas gratuitamente, o público poderá contribuir com um quilo de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade e posteriormente encaminhados a pessoas em situação de vulnerabilidade em Piracicaba.
O evento tem apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, e deve reunir atletas, familiares, professores e equipes ao longo do dia.
SERVIÇO — BJJ Talents Summer. Domingo (11/10), das 8h30 às 17h, no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas, localizado na Rua Treze de Maio, 2122, no Bairro Alto. A entrada é gratuita. Quem quiser pode contribuir com um quilo de alimento não perecível.