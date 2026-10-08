Piracicaba recebe neste domingo (11) uma competição de jiu-jitsu que deve reunir centenas de atletas de mais de 70 cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O BJJ Talents Summer começa às 8h30, no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas, e tem entrada gratuita.

A disputa reúne competidores de diferentes idades, dos 3 aos 60 anos, e marca a quarta e última etapa do circuito realizado ao longo do ano em Piracicaba. Além das lutas, a etapa terá um atrativo especial para os participantes: serão definidos os atletas que poderão disputar o sorteio de passagens para a Califórnia, nos Estados Unidos.

Segundo o organizador Alexandro Santos, a premiação busca incentivar os competidores que se dedicam à modalidade e proporcionar novas experiências dentro do esporte. A Califórnia é considerada um dos principais polos do jiu-jitsu.