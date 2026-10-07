Nesta quarta-feira (7), a Polícia Civil deflagrou uma operação para apurar suspeitas de corrupção, peculato, fraude em contratos de credenciamento da saúde e lavagem de dinheiro envolvendo a Prefeitura de Nova Odessa, a 44 km de Piracicaba.

Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis de Nova Odessa, Campinas, Indaiatuba e Hortolândia.

Em dezembro de 2025, policiais apreenderam R$ 30 mil em dinheiro vivo em Campinas. Segundo a apuração, o valor teria como destino um agente público relacionado a um dos contratos investigados. A partir daí, os investigadores passaram a seguir o rastro do dinheiro.