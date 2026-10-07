Nesta quarta-feira (7), a Polícia Civil deflagrou uma operação para apurar suspeitas de corrupção, peculato, fraude em contratos de credenciamento da saúde e lavagem de dinheiro envolvendo a Prefeitura de Nova Odessa, a 44 km de Piracicaba.
Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis de Nova Odessa, Campinas, Indaiatuba e Hortolândia.
Em dezembro de 2025, policiais apreenderam R$ 30 mil em dinheiro vivo em Campinas. Segundo a apuração, o valor teria como destino um agente público relacionado a um dos contratos investigados. A partir daí, os investigadores passaram a seguir o rastro do dinheiro.
Nesta quarta-feira, a operação resultou na apreensão de R$ 49 mil em espécie, além de cinco veículos, celulares, computadores e documentos. O material foi encaminhado à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba e será submetido à perícia.
A Polícia Civil suspeita que vantagens indevidas possam ter sido pagas e que recursos públicos tenham sido movimentados de maneira a dificultar a identificação de sua origem e destino. A investigação também apura o possível uso de outras pessoas para ocultar as transações.
Os mandados foram autorizados pela Vara Regional de Garantias de Piracicaba e atingiram endereços residenciais e comerciais ligados a pessoas sob investigação.
Até o momento, a investigação apura suspeitas. A eventual responsabilização dos envolvidos dependerá do avanço das provas e das decisões das autoridades competentes