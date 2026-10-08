08 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ELEIÇÕES 2026

Votos em candidatos de Piracicaba crescem 38,8 mil

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Dos 310.335 eleitores aptos no município, 238.700 foram votar no último domingo (4).
Dos 310.335 eleitores aptos no município, 238.700 foram votar no último domingo (4).

Candidatos a deputado estadual e federal vinculados a Piracicaba receberam 209.744 votos nas urnas do município neste ano, cerca de 38,8 mil a mais do que o registrado em 2022. O levantamento considera 24 candidatos acompanhados pela campanha “Eleições 2026: Escolha quem é de Piracicaba”, promovida por Acipi, Coplacana, Pecege e Simespi. Na eleição anterior, 31 nomes integraram a comparação e reuniram 170.954 votos.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Votação estadual concentra maior número de votos

Dos votos registrados neste ano, 125.652 foram destinados aos 11 candidatos a deputado estadual considerados ligados a Piracicaba. O número equivale a 52,6% dos 238.700 eleitores que compareceram às urnas no município. Alex Madureira liderou a votação estadual, com 54.417 votos, seguido por André Bandeira, com 21.258, Professora Bebel, com 20.062, e Renan Paes, com 15.884.

Na disputa para deputado federal, os 13 candidatos considerados no levantamento somaram 84.092 votos, correspondentes a 35,2% do eleitorado que votou em Piracicaba. Barjas Negri teve o maior desempenho entre os nomes da cidade, com 54.551 votos. Na sequência apareceram Sérgio Pacheco, com 9.831, Paulo Campos, com 6.547, Érica Gorga, com 3.445, e Rai de Almeida, com 3.435 votos.

A lista utilizada no levantamento não segue uma classificação oficial da Justiça Eleitoral sobre vínculo municipal, já que os sistemas eleitorais não estabelecem um critério técnico para definir a cidade de cada candidato. Por isso, as entidades consideraram a maneira como os próprios nomes se apresentam publicamente em relação a Piracicaba. A campanha foi realizada exclusivamente no município durante 50 dias, entre 13 de agosto e 2 de outubro.

Mais votos, mas sem representante federal

Apesar do crescimento registrado na votação dos candidatos vinculados à cidade, Piracicaba não elegeu um deputado federal em 2026. Para as entidades responsáveis pela campanha, o resultado reforça a importância de manter a discussão sobre representação política e a participação da população nas escolhas eleitorais. A iniciativa teve como foco estimular o eleitorado a considerar nomes relacionados ao município.

Na avaliação das instituições envolvidas, a mobilização também aproximou a população das discussões sobre os interesses e as necessidades de Piracicaba. O aumento dos votos destinados aos candidatos vinculados à cidade foi apontado como um indicativo de que a pauta ganhou espaço durante o período eleitoral, ainda que o objetivo de conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados não tenha sido alcançado.

Para a Acipi, Coplacana, Pecege e Simespi, o trabalho deve continuar depois das eleições, especialmente no acompanhamento dos representantes eleitos e na discussão sobre demandas do município. No âmbito estadual, Piracicaba terá dois representantes na Assembleia Legislativa, enquanto a cidade seguirá sem deputado federal ligado ao município na Câmara dos Deputados.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários