Candidatos a deputado estadual e federal vinculados a Piracicaba receberam 209.744 votos nas urnas do município neste ano, cerca de 38,8 mil a mais do que o registrado em 2022. O levantamento considera 24 candidatos acompanhados pela campanha “Eleições 2026: Escolha quem é de Piracicaba”, promovida por Acipi, Coplacana, Pecege e Simespi. Na eleição anterior, 31 nomes integraram a comparação e reuniram 170.954 votos.

Dos votos registrados neste ano, 125.652 foram destinados aos 11 candidatos a deputado estadual considerados ligados a Piracicaba. O número equivale a 52,6% dos 238.700 eleitores que compareceram às urnas no município. Alex Madureira liderou a votação estadual, com 54.417 votos, seguido por André Bandeira, com 21.258, Professora Bebel, com 20.062, e Renan Paes, com 15.884.

Na disputa para deputado federal, os 13 candidatos considerados no levantamento somaram 84.092 votos, correspondentes a 35,2% do eleitorado que votou em Piracicaba. Barjas Negri teve o maior desempenho entre os nomes da cidade, com 54.551 votos. Na sequência apareceram Sérgio Pacheco, com 9.831, Paulo Campos, com 6.547, Érica Gorga, com 3.445, e Rai de Almeida, com 3.435 votos.

A lista utilizada no levantamento não segue uma classificação oficial da Justiça Eleitoral sobre vínculo municipal, já que os sistemas eleitorais não estabelecem um critério técnico para definir a cidade de cada candidato. Por isso, as entidades consideraram a maneira como os próprios nomes se apresentam publicamente em relação a Piracicaba. A campanha foi realizada exclusivamente no município durante 50 dias, entre 13 de agosto e 2 de outubro.

Mais votos, mas sem representante federal