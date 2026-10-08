O feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12), vai alterar o funcionamento de serviços públicos, comércio, transporte e espaços de lazer em Piracicaba. As repartições públicas municipais e estaduais estarão fechadas, mas os serviços de emergência serão mantidos.

A coleta de lixo domiciliar ocorrerá normalmente, conforme o cronograma de cada bairro. Já o transporte público coletivo funcionará com horários especiais, com alterações em algumas linhas.

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