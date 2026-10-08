O feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12), vai alterar o funcionamento de serviços públicos, comércio, transporte e espaços de lazer em Piracicaba. As repartições públicas municipais e estaduais estarão fechadas, mas os serviços de emergência serão mantidos.
A coleta de lixo domiciliar ocorrerá normalmente, conforme o cronograma de cada bairro. Já o transporte público coletivo funcionará com horários especiais, com alterações em algumas linhas.
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Serviços públicos e bancos
A Prefeitura de Piracicaba, a Câmara Municipal, o Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba (Ipasp) e as unidades do Poupatempo Municipal e Estadual estarão fechados durante o feriado. As agências bancárias também não terão atendimento.
Saúde e assistência social
Os serviços de emergência em saúde funcionarão normalmente. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) permanecerão abertas 24 horas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderá pelo telefone 192. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Unidades de Saúde da Família (USFs) estarão fechadas.
Na área de assistência social, não haverá atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), no Centro Pop e no Cadastro Único. O Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), por sua vez, funcionará das 9h às 18h.
Transporte público terá horários especiais
Na segunda-feira (12), as linhas de ônibus circularão com horários de domingos e feriados, com exceções:
Linha 507 – Parque Automotivo via Hyundai: horários de dias úteis;
Linha 210 – Unileste: horários de sábado;
Linha 416 – Uninoroeste/TVS (Terminal Vila Sônia): horários de sábado;
Linha 505 – Uninorte: horários de sábado.
Os horários podem ser consultados no site da Pira Mobilidade. A loja física da empresa estará fechada.
Comércio, shopping e mercado municipal
O comércio de rua funcionará das 9h às 16h. No shopping, as lojas e os quiosques abrirão das 14h às 20h, enquanto a praça de alimentação e as áreas de lazer funcionarão das 11h às 22h.
O Mercado Municipal abrirá das 6h às 12h. Os varejões municipais não terão expediente, conforme o calendário habitual de segundas-feiras.
Zoológico e parques públicos
O Zoológico Municipal funcionará das 9h às 16h, enquanto o Paraíso da Criança estará aberto das 9h às 20h.
Confira os horários dos parques públicos:
Parque da Rua do Porto: das 6h às 21h30;
Parque do Piracicamirim: das 6h às 21h;
Parque do Monte Líbano: das 6h às 21h;
Parque do Engenho Central: das 6h às 22h;
Estação da Paulista: das 5h às 22h.
O Museu da Água e o Aquário Municipal estarão fechados.
Cultura: confira o que estará aberto
Entre os espaços culturais, o Salão Internacional de Humor, nos Armazéns 8A e 14, funcionará das 10h às 18h. A Pinacoteca Municipal Miguel Dutra estará aberta das 9h às 17h.
O Museu Prudente de Moraes receberá visitantes das 10h às 14h, e o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) funcionará das 13h às 17h.
Estarão fechados a sede da Secretaria Municipal de Cultura, os Centros Culturais Nhô Serra, Hugo Pedro Carradore, Antonio Pacheco, Maria Dirce e Isaíra Aparecida Barbosa (Zazá), a Casa do Povoador, os teatros municipais Dr. Losso Netto e Erotides de Campos e a Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto.
Turismo e lazer
As atrações turísticas da cidade terão horários variados durante o feriado. O Elevador Turístico Alto do Mirante permanecerá fechado para manutenção.
Confira o funcionamento:
Pedalinho: das 10h às 18h;
Trenzinho: das 10h às 18h;
Passeio de barco: das 9h às 18h;
Feira de Artesanato da Rua do Porto: das 10h às 17h;
Casa do Artesão do Engenho Central: das 10h às 17h;
Complexo Gastronômico da Rua do Porto: das 10h30 às 18h.
Telefones de emergência
Os serviços de emergência e segurança funcionarão 24 horas. Confira os contatos:
Samu: 192;
Defesa Civil: 199;
Polícia Militar: 190;
Polícia Civil: 197;
Guarda Civil e Pelotão Ambiental: 153;
Corpo de Bombeiros: 193;
Polícia Rodoviária: (19) 3424-2872;
CPFL: 0800 010 1010.
A programação está sujeita a alterações.