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FERIADO

Veja como funciona o comércio de Piracicaba no Dia das Crianças

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Lojistas podem solicitar autorização para abrir no feriado do Dia das Crianças pelo site do Sincomércio Piracicaba, na aba SindMais.
Lojistas podem solicitar autorização para abrir no feriado do Dia das Crianças pelo site do Sincomércio Piracicaba, na aba SindMais.

O comércio de rua de Piracicaba terá horário especial neste sábado (10) e na segunda-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. A programação permite que os consumidores organizem as compras de presentes durante o fim de semana prolongado.

No sábado, as lojas de rua do Centro e dos corredores comerciais dos bairros funcionarão até as 18h. Já na segunda-feira, feriado, o atendimento será das 9h às 16h.

O Shopping Piracicaba terá funcionamento das 10h às 22h no sábado e das 14h às 20h na segunda-feira. Os supermercados possuem escalas próprias de funcionamento, por isso, a orientação é consultar diretamente cada estabelecimento antes de sair de casa.

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Confira os horários e as orientações para o feriado

As empresas interessadas em abrir no feriado de 12 de outubro podem obter autorização pelo site do Sincomércio Piracicaba, na aba SindMais. A orientação é voltada aos estabelecimentos comerciais que pretendem funcionar nessa data.

Para o presidente do Sincomércio Piracicaba, Itacir Nozella, o horário especial pode ajudar os lojistas a aproveitar o aumento da circulação de consumidores. Segundo ele, o período também é uma oportunidade para divulgar produtos, oferecer condições especiais e organizar vitrines para atrair clientes.

Embora o Dia das Crianças tenha apelo direto para segmentos como o de brinquedos e artigos infantis, o movimento pode beneficiar outros setores do comércio. A entidade recomenda que os lojistas aproveitem o fluxo de consumidores para estimular as vendas.

O Sincomércio Piracicaba representa empresas do comércio varejista e de serviços de sete cidades: Piracicaba, Águas de São Pedro, Charqueada, Saltinho, São Pedro, Tietê e Torrinha. Dúvidas sobre o funcionamento do comércio podem ser esclarecidas pelo telefone (19) 3422-0808.

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