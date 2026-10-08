O comércio de rua de Piracicaba terá horário especial neste sábado (10) e na segunda-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. A programação permite que os consumidores organizem as compras de presentes durante o fim de semana prolongado.

No sábado, as lojas de rua do Centro e dos corredores comerciais dos bairros funcionarão até as 18h. Já na segunda-feira, feriado, o atendimento será das 9h às 16h.

O Shopping Piracicaba terá funcionamento das 10h às 22h no sábado e das 14h às 20h na segunda-feira. Os supermercados possuem escalas próprias de funcionamento, por isso, a orientação é consultar diretamente cada estabelecimento antes de sair de casa.