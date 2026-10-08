O comércio de rua de Piracicaba terá horário especial neste sábado (10) e na segunda-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. A programação permite que os consumidores organizem as compras de presentes durante o fim de semana prolongado.
No sábado, as lojas de rua do Centro e dos corredores comerciais dos bairros funcionarão até as 18h. Já na segunda-feira, feriado, o atendimento será das 9h às 16h.
O Shopping Piracicaba terá funcionamento das 10h às 22h no sábado e das 14h às 20h na segunda-feira. Os supermercados possuem escalas próprias de funcionamento, por isso, a orientação é consultar diretamente cada estabelecimento antes de sair de casa.
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Confira os horários e as orientações para o feriado
As empresas interessadas em abrir no feriado de 12 de outubro podem obter autorização pelo site do Sincomércio Piracicaba, na aba SindMais. A orientação é voltada aos estabelecimentos comerciais que pretendem funcionar nessa data.
Para o presidente do Sincomércio Piracicaba, Itacir Nozella, o horário especial pode ajudar os lojistas a aproveitar o aumento da circulação de consumidores. Segundo ele, o período também é uma oportunidade para divulgar produtos, oferecer condições especiais e organizar vitrines para atrair clientes.
Embora o Dia das Crianças tenha apelo direto para segmentos como o de brinquedos e artigos infantis, o movimento pode beneficiar outros setores do comércio. A entidade recomenda que os lojistas aproveitem o fluxo de consumidores para estimular as vendas.
O Sincomércio Piracicaba representa empresas do comércio varejista e de serviços de sete cidades: Piracicaba, Águas de São Pedro, Charqueada, Saltinho, São Pedro, Tietê e Torrinha. Dúvidas sobre o funcionamento do comércio podem ser esclarecidas pelo telefone (19) 3422-0808.