A médica Marcella Segato de Sousa Melo, supervisora de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara, em Goiânia (GO), foi afastada das atividades após o vazamento de uma mensagem enviada em um grupo interno de WhatsApp da unidade. Na conversa, a profissional teria orientado colegas a não concederem alta a pacientes durante o fim de semana das eleições, afirmando que “a maioria é petista”.

A mensagem foi enviada às vésperas do primeiro turno das eleições, realizado no domingo (4). No texto, a médica escreveu: “Quem estiver na enfermaria sábado e domingo, não dar alta para ninguém, a maioria é petista”. A conversa, que reunia profissionais e estudantes de medicina ligados à unidade, também teve manifestações de outros participantes. Um dos integrantes respondeu “combinado” à mensagem.

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