A Prefeitura de Piracicaba está com inscrições abertas até 3 de novembro para o processo seletivo de professores substitutos da Rede Municipal de Ensino. Ao todo, são oferecidas 120 vagas, sendo 70 para a Educação Infantil e 50 para o Ensino Fundamental. O processo também prevê a formação de cadastro reserva.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, Avança SP. A taxa de inscrição é de R$ 66,90.

O edital de abertura do processo seletivo nº 001/2026 foi publicado pela Prefeitura em 23 de setembro. Para concorrer a qualquer um dos cargos, é necessário ter licenciatura em Pedagogia. A carga horária prevista é de 150 horas mensais.