A Prefeitura de Piracicaba está com inscrições abertas até 3 de novembro para o processo seletivo de professores substitutos da Rede Municipal de Ensino. Ao todo, são oferecidas 120 vagas, sendo 70 para a Educação Infantil e 50 para o Ensino Fundamental. O processo também prevê a formação de cadastro reserva.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, Avança SP. A taxa de inscrição é de R$ 66,90.
O edital de abertura do processo seletivo nº 001/2026 foi publicado pela Prefeitura em 23 de setembro. Para concorrer a qualquer um dos cargos, é necessário ter licenciatura em Pedagogia. A carga horária prevista é de 150 horas mensais.
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Prova objetiva será aplicada em novembro
A prova objetiva está prevista para o dia 29 de novembro, às 9h. Os candidatos terão quatro horas para responder a 50 questões, distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos.
A avaliação será composta por dez questões de Língua Portuguesa, dez de Matemática e Raciocínio Lógico e 30 de Conhecimentos Específicos, que abrangem conteúdos pedagógicos e legislação.
Seleção prevê vagas reservadas
O processo seletivo também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e candidatos autodeclarados afrodescendentes. Para a Educação Infantil, são previstas quatro vagas para PcD e 14 para afrodescendentes. No Ensino Fundamental, estão previstas três vagas para PcD e dez para afrodescendentes.
Segundo o prefeito Helinho Zanatta, a contratação de professores substitutos é uma medida para fortalecer a rede municipal e garantir a continuidade do trabalho pedagógico nas escolas. “Este processo seletivo representa mais uma medida para fortalecer a rede municipal e assegurar o atendimento às diferentes necessidades das unidades escolares”, afirmou.
Como se inscrever
Os interessados devem realizar a inscrição até 3 de novembro de 2026, exclusivamente pelo site da Avança SP. A taxa é de R$ 66,90.
O edital completo está disponível no Diário Oficial de Piracicaba.
Serviço
Processo seletivo: nº 001/2026
Cargos: professores substitutos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental
Total de vagas: 120, além de cadastro reserva
Requisito mínimo: licenciatura em Pedagogia
Carga horária: 150 horas mensais
Taxa de inscrição: R$ 66,90
Prazo para inscrição: até 3 de novembro de 2026
Data prevista da prova: 29 de novembro de 2026, às 9h
Inscrições: www.avancasp.org.br
Edital: Diário Oficial de Piracicaba