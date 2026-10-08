08 de outubro de 2026
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REVITALIZAÇÃO

Acesso de barcos ao rio Piracicaba ganha área revitalizada

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Nova etapa se aproxima da reta final das intervenções no Parque Linear.
Nova etapa se aproxima da reta final das intervenções no Parque Linear.

Quem utiliza o Parque Linear da avenida Cruzeiro do Sul, no bairro Nova Piracicaba, encontrará uma nova estrutura na área de acesso de embarcações ao rio Piracicaba. O trecho final do parque está recebendo piso intertravado, com o objetivo de tornar mais segura a movimentação e o estacionamento de barcos no local.

A intervenção faz parte da revitalização do parque, iniciada em março deste ano. Antes dos serviços na área das embarcações, a ciclovia, com cerca de 3 quilômetros de extensão, passou por hidrojateamento e limpeza, retirada de trechos danificados, reconstrução e concretagem. Também foram instaladas faixas elevadas para facilitar a travessia de pedestres entre as calçadas e a ciclovia.

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Melhorias para ciclistas e usuários do rio

Para preparar o espaço destinado aos barcos, foram realizados serviços de terraplenagem, escavação e preparação do solo. A área também recebeu nivelamento e aplicação de pedra brita antes da instalação dos blocos de concreto, que são encaixados manualmente para formar o novo calçamento.

O próximo passo da revitalização será a instalação de bicicletários em pontos estratégicos ao longo do Parque Linear. A medida deve ampliar a estrutura disponível para quem utiliza a região de bicicleta.

A recuperação do espaço é executada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, e conta com R$ 854 mil em recursos. O valor foi viabilizado por meio de convênio assinado em 2025 pelo prefeito Helinho Zanatta com o Governo do Estado de São Paulo.

Os recursos são provenientes do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), ligado à Secretaria da Justiça e Cidadania. O fundo financia ações de reparação de danos coletivos e projetos relacionados à preservação ambiental e à proteção de bens paisagísticos, turísticos e histórico-culturais.

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