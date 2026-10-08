Quem utiliza o Parque Linear da avenida Cruzeiro do Sul, no bairro Nova Piracicaba, encontrará uma nova estrutura na área de acesso de embarcações ao rio Piracicaba. O trecho final do parque está recebendo piso intertravado, com o objetivo de tornar mais segura a movimentação e o estacionamento de barcos no local.

A intervenção faz parte da revitalização do parque, iniciada em março deste ano. Antes dos serviços na área das embarcações, a ciclovia, com cerca de 3 quilômetros de extensão, passou por hidrojateamento e limpeza, retirada de trechos danificados, reconstrução e concretagem. Também foram instaladas faixas elevadas para facilitar a travessia de pedestres entre as calçadas e a ciclovia.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Melhorias para ciclistas e usuários do rio