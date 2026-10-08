Piracicaba já ultrapassou o volume de chuva registrado durante todo o ano de 2025. Até terça-feira (6), o município acumulou 1.261,16 milímetros de precipitação em 2026, segundo dados da Defesa Civil, com medições realizadas na estação instalada na base do órgão, no bairro Paulista.

O volume é 224,59 milímetros superior ao registrado ao longo de 2025, quando foram contabilizados 1.036,57 milímetros de chuva.

O acumulado deste ano também supera o total registrado até outubro de 2025, que era de 624,02 milímetros. Em outubro do ano passado, as precipitações começaram a se intensificar após o dia 10. Neste mês, até o dia 7, foram registrados quatro dias de chuva, que somaram 24,66 milímetros.