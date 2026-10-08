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DEFESA CIVIL

Volume de chuva em Piracicaba já supera o registrado em 2025

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Piracicaba acumulou 1.261,16 milímetros de chuva em 2026 até 7 de outubro, volume superior ao registrado durante todo o ano de 2025. A Prefeitura mantém alerta climático por 180 dias.
Piracicaba acumulou 1.261,16 milímetros de chuva em 2026 até 7 de outubro, volume superior ao registrado durante todo o ano de 2025. A Prefeitura mantém alerta climático por 180 dias.

Piracicaba já ultrapassou o volume de chuva registrado durante todo o ano de 2025. Até terça-feira (6), o município acumulou 1.261,16 milímetros de precipitação em 2026, segundo dados da Defesa Civil, com medições realizadas na estação instalada na base do órgão, no bairro Paulista.

O volume é 224,59 milímetros superior ao registrado ao longo de 2025, quando foram contabilizados 1.036,57 milímetros de chuva.

O acumulado deste ano também supera o total registrado até outubro de 2025, que era de 624,02 milímetros. Em outubro do ano passado, as precipitações começaram a se intensificar após o dia 10. Neste mês, até o dia 7, foram registrados quatro dias de chuva, que somaram 24,66 milímetros.

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Previsão indica continuidade das chuvas

A Defesa Civil prevê que as condições favoráveis à ocorrência de chuvas permaneçam até o fim do ano, período que concentra a temporada de precipitações.

De acordo com o órgão, o cenário está relacionado à influência do El Niño, fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento acima da média das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Essa alteração modifica padrões de circulação atmosférica e pode influenciar o regime de chuvas e os ventos em diferentes regiões do planeta.

Em Piracicaba, episódios de chuva intensa podem elevar o risco de alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de árvores e outros transtornos. Por isso, a atuação integrada dos órgãos públicos é considerada importante para a prevenção e a resposta a ocorrências climáticas.

Prefeitura cria comitê de gestão climática

Diante da possibilidade de eventos climáticos extremos, a Prefeitura de Piracicaba instituiu, em setembro, o Comitê Municipal de Gestão de Crise Climática, por meio do Decreto nº 21.530/2026. O município também decretou estado de alerta pelo período de 180 dias.

O grupo reúne secretarias municipais, autarquias e forças de segurança, incluindo Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. A atuação é voltada à prevenção de ocorrências, à resposta a emergências e à assistência à população.

Entre as medidas previstas estão a manutenção preventiva urbana, ações de infraestrutura nas áreas urbana e rural, a atualização dos planos de contingência e a articulação com concessionárias de serviços públicos e forças de segurança.

O objetivo é coordenar as ações em situações como temporais, alagamentos, deslizamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Veja os telefones de emergência

Em caso de emergência, a população pode acionar os seguintes serviços:

Defesa Civil: 199
Corpo de Bombeiros: 193
Guarda Civil Municipal: 153
Polícia Militar: 190

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