Seis pessoas tiveram resultado positivo para tuberculose durante uma ação de busca ativa realizada em Piracicaba entre 16 e 30 de setembro. Ao todo, foram coletadas 508 amostras de pessoas com sintomas respiratórios, número acima da meta de 367 estabelecida para a ação.

A estratégia tem como objetivo identificar casos da doença de forma precoce, iniciar o tratamento e reduzir o risco de transmissão para outras pessoas. A busca por sintomáticos respiratórios é realizada durante todo o ano, com intensificação nos meses de março e setembro.

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