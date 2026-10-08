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SAÚDE

Busca por tuberculose encontra 6 casos em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/CCS
Radiografias de tórax podem ser indicadas para confirmar diagnóstico de tuberculose.
Radiografias de tórax podem ser indicadas para confirmar diagnóstico de tuberculose.

Seis pessoas tiveram resultado positivo para tuberculose durante uma ação de busca ativa realizada em Piracicaba entre 16 e 30 de setembro. Ao todo, foram coletadas 508 amostras de pessoas com sintomas respiratórios, número acima da meta de 367 estabelecida para a ação.

A estratégia tem como objetivo identificar casos da doença de forma precoce, iniciar o tratamento e reduzir o risco de transmissão para outras pessoas. A busca por sintomáticos respiratórios é realizada durante todo o ano, com intensificação nos meses de março e setembro.

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Tosse persistente é sinal de alerta

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, pessoas com tosse há duas semanas ou mais devem procurar um serviço de saúde para avaliação. Quando indicado, é feita a coleta de escarro para investigar a presença da bactéria Mycobacterium tuberculosis, causadora da doença.

Além da Atenção Básica, participaram da busca equipes do Consultório na Rua, sistema prisional e Centros de Atenção Psicossocial (Caps). A investigação também foi intensificada em instituições de longa permanência para idosos, abrigos, comunidades terapêuticas e outros locais que concentram populações vulneráveis.

A tuberculose é transmitida pelo ar, principalmente quando uma pessoa com a forma pulmonar ativa tosse, espirra ou fala. Entre os principais sintomas estão tosse persistente, febre no período da tarde, suor noturno, emagrecimento, perda de apetite e cansaço. A doença não é transmitida pelo compartilhamento de copos, talheres ou objetos.

Pessoas que tiveram contato com pacientes diagnosticados também são avaliadas. A investigação pode incluir avaliação clínica e radiografia de tórax e, quando há sintomas respiratórios, coleta de escarro. Nos casos confirmados, o paciente é encaminhado ao Cedic (Centro de Doenças Infectocontagiosas) para tratamento e acompanhamento.

Em Piracicaba, foram registrados 133 novos casos de tuberculose em 2025. Em 2026, até 2 de setembro, já eram 89 novos casos. O diagnóstico precoce é uma das principais estratégias para iniciar o tratamento e ajudar a interromper a transmissão da doença.

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