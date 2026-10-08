Seis pessoas tiveram resultado positivo para tuberculose durante uma ação de busca ativa realizada em Piracicaba entre 16 e 30 de setembro. Ao todo, foram coletadas 508 amostras de pessoas com sintomas respiratórios, número acima da meta de 367 estabelecida para a ação.
A estratégia tem como objetivo identificar casos da doença de forma precoce, iniciar o tratamento e reduzir o risco de transmissão para outras pessoas. A busca por sintomáticos respiratórios é realizada durante todo o ano, com intensificação nos meses de março e setembro.
VEJA MAIS:
- Piracicaba recebe jiu-jitsu com atletas de mais de 70 cidades
- 'Carros' completa 20 anos e volta ao cinema de Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Tosse persistente é sinal de alerta
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, pessoas com tosse há duas semanas ou mais devem procurar um serviço de saúde para avaliação. Quando indicado, é feita a coleta de escarro para investigar a presença da bactéria Mycobacterium tuberculosis, causadora da doença.
Além da Atenção Básica, participaram da busca equipes do Consultório na Rua, sistema prisional e Centros de Atenção Psicossocial (Caps). A investigação também foi intensificada em instituições de longa permanência para idosos, abrigos, comunidades terapêuticas e outros locais que concentram populações vulneráveis.
A tuberculose é transmitida pelo ar, principalmente quando uma pessoa com a forma pulmonar ativa tosse, espirra ou fala. Entre os principais sintomas estão tosse persistente, febre no período da tarde, suor noturno, emagrecimento, perda de apetite e cansaço. A doença não é transmitida pelo compartilhamento de copos, talheres ou objetos.
Pessoas que tiveram contato com pacientes diagnosticados também são avaliadas. A investigação pode incluir avaliação clínica e radiografia de tórax e, quando há sintomas respiratórios, coleta de escarro. Nos casos confirmados, o paciente é encaminhado ao Cedic (Centro de Doenças Infectocontagiosas) para tratamento e acompanhamento.
Em Piracicaba, foram registrados 133 novos casos de tuberculose em 2025. Em 2026, até 2 de setembro, já eram 89 novos casos. O diagnóstico precoce é uma das principais estratégias para iniciar o tratamento e ajudar a interromper a transmissão da doença.