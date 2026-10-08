Um incêndio de grandes proporções atingiu, na noite desta quarta-feira (7), um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife, e destruiu laboratórios, equipamentos, amostras e dados de pesquisas científicas. Ninguém ficou ferido.

O fogo atingiu o prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), localizado no Campus Recife, na Cidade Universitária, na Zona Oeste da capital pernambucana. O espaço abrigava laboratórios das áreas de fármacos, genética, informática e pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de medicamentos.

Segundo o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, a estimativa inicial é de que as perdas cheguem a R$ 100 milhões. O cálculo considera equipamentos, materiais e estruturas utilizadas pelos pesquisadores. O levantamento definitivo dos prejuízos ainda depende da avaliação completa do imóvel e dos itens atingidos.