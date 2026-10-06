JOVEM: ANDRÉ LUCAS PEREIRA DA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 20 anos, filho do Sr. Edvanildo Pereira da Silva e da Sra. Ana Paula Silva Nonato; deixa os irmãos: Maria do Socorro Pereira da Silva e Paulo André Pereira da Silva. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 15h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 16h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. MÁRCIO ROGÉRIO VENDRAME Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho do Sr, José Vendrame e da Sra. Geny Aparecida de Oliveira Vendrame, falecida, era casado com a Sra. Rosana Aparecida Amaro Vendrame; deixa os filhos: Guilherme Henrique Vendrame e Gabriel Felipe Vendrame, casado com a Sra. Ana Julia Prudente Vendrame. Deixa a neta: Liz Prudente Vendrame, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "Standard", do Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. NAIR DO CARMO LIMA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. João Batista do Carmo e da Sra. Alice Mota do Carmo, era casada com o Sr. José Soriano de Lima Sobrinho; deixa os filhos: José Edivaldo Soriano de Lima; Gladys Silvani de Lima e Daniel Alexandre de Lima. Deixa os netos: Raphael, André e Anderson, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala, "03", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.