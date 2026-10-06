Por volta das 5h10, a Guarda Civil Municipal recebeu o alerta de que um homem estaria agredindo violentamente um senhor dentro da feira.

Uma madrugada que deveria ser tranquila terminou em correria, atendimento médico e prisão/condução para a delegacia na Feira do Produtor, em São Pedro, na região de Piracicaba.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram o suspeito ainda nas proximidades. Segundo o relato da vítima, ele teria comprado uma peça de roupa do homem por R$ 10. Depois da venda, o suspeito teria retornado exigindo mais dinheiro. O comprador afirmou que tinha apenas mais R$ 5.

Foi então, segundo o relato, que a situação teria saído do controle. O homem teria partido para cima da vítima e desferido diversos chutes inclusive na região da cabeça.

O que parecia apenas uma denúncia ganhou força com imagens do sistema de monitoramento, que teriam registrado a sequência das agressões.