06 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REGIÃO DE PIRACICABA

Idoso compra roupa por R$ 10 e leva chute na cabeça de vendedor

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais e GCM São Pedro
Após a agressão o homem foi preso pela GCM.
Após a agressão o homem foi preso pela GCM.

 Uma madrugada que deveria ser tranquila terminou em correria, atendimento médico e prisão/condução para a delegacia na Feira do Produtor, em São Pedro, na região de Piracicaba.

 Por volta das 5h10, a Guarda Civil Municipal recebeu o alerta de que um homem estaria agredindo violentamente um senhor dentro da feira.

LEIA MAIS

 Ao chegarem no local, os agentes encontraram o suspeito ainda nas proximidades. Segundo o relato da vítima, ele teria comprado uma peça de roupa do homem por R$ 10. Depois da venda, o suspeito teria retornado exigindo mais dinheiro. O comprador afirmou que tinha apenas mais R$ 5.

 Foi então, segundo o relato, que a situação teria saído do controle. O homem teria partido para cima da vítima e desferido diversos chutes inclusive na região da cabeça. 

 O que parecia apenas uma denúncia ganhou força com imagens do sistema de monitoramento, que teriam registrado a sequência das agressões.

 A vítima precisou ser socorrida pelo SAMU e levada à UPA de São Pedro. O suspeito, identificado como Denis, também passou por atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia.

 A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de São Pedro, onde seriam tomadas as medidas cabíveis. O caso está em apuração e o homem é tratado como suspeito.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de São Pedro, onde seriam tomadas as medidas cabíveis.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários