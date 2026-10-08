08 de outubro de 2026
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EMPREGO

Swift tem oportunidade de trabalho aberta em Piracicaba

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Oportunidade de emprego da Swift está disponível para atuação em Piracicaba.
Oportunidade de emprego da Swift está disponível para atuação em Piracicaba.

A Swift está com processo seletivo aberto para contratação de Atendente de Loja na unidade da Vila Rezende, em Piracicaba. A oportunidade é voltada para profissionais interessados em atuar com atendimento ao cliente, vendas e atividades relacionadas à rotina da loja.

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Requisitos

Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos, residir na região da loja treinadora e ter disponibilidade para trabalhar no período da tarde e noite, além de finais de semana e feriados.

Entre os requisitos desejáveis estão ensino médio completo, experiência com vendas e atendimento ao cliente, experiência no varejo e cursos nas áreas de vendas ou atendimento.

A empresa também busca profissionais com facilidade para trabalhar em equipe, boa comunicação, agilidade, comprometimento, entusiasmo e interesse em crescer profissionalmente junto à marca.

Atividades

O profissional contratado terá como principal função oferecer atendimento e soluções aos clientes, além de atuar nas vendas dos produtos da empresa.

Entre as atividades estão a operação de caixa, recebimento e armazenamento de mercadorias, abastecimento da loja, organização dos produtos, controle por ordem de chegada e vencimento, organização da câmara fria e do estoque seco, além da limpeza e organização geral do estabelecimento.

Benefícios

A Swift informa benefícios como vale-refeição e vale-alimentação flexível, vale-transporte, acesso a programas internos de desenvolvimento e bem-estar, compras na loja com desconto em folha e parceria com o Gympass.

Também são oferecidos, de forma opcional, assistência médica e odontológica, seguro de vida e descontos em instituições de ensino e idiomas.

Entre os programas internos estão iniciativas voltadas ao bem-estar, treinamento e desenvolvimento profissional, além de oportunidades de crescimento dentro do grupo JBS.

Etapas do processo seletivo

De acordo com a empresa, o processo seletivo é dividido em seis etapas: inscrição, pré-entrevista, entrevista com o gestor, Pré-Work, comitê de seleção e contratação.

Como se candidatar

Os interessados podem consultar os detalhes da oportunidade e realizar a inscrição através do link.

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