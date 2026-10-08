A Swift está com processo seletivo aberto para contratação de Atendente de Loja na unidade da Vila Rezende, em Piracicaba. A oportunidade é voltada para profissionais interessados em atuar com atendimento ao cliente, vendas e atividades relacionadas à rotina da loja.

Requisitos

Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos, residir na região da loja treinadora e ter disponibilidade para trabalhar no período da tarde e noite, além de finais de semana e feriados.

Entre os requisitos desejáveis estão ensino médio completo, experiência com vendas e atendimento ao cliente, experiência no varejo e cursos nas áreas de vendas ou atendimento.