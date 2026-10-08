O 15º Festival Curau – Culturas Regionais e Artes Urbanas começa nesta sexta-feira (9), no Parque Engenho Central, em Piracicaba. Com entrada gratuita, o evento segue até domingo (11) e reúne shows, oficinas, apresentações de dança e teatro, gastronomia e outras atividades voltadas à valorização da cultura popular.
A programação será realizada na sexta-feira, das 18h às 22h; no sábado (10), das 12h às 22h; e no domingo (11), das 13:30h às 22h.
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Negra Li e BNegão são atrações principais
Entre os destaques da 15ª edição está a apresentação de Negra Li, que leva ao festival o show “O Silêncio Que Grita”, no sábado, às 20h. O espetáculo revisita mais de três décadas de carreira da cantora, iniciada no grupo RZO.
No domingo, às 20h, será a vez de BNegão se apresentar. O artista, que tem trajetória marcada pela atuação à frente do Planet Hemp e dos Seletores de Frequência, chega ao Curau com seu primeiro álbum solo. O trabalho reúne influências da música jamaicana, cumbia, samba-reggae e punk.
Além dos dois artistas, a programação conta com nomes como Baque Caipira, Batuque de Umbigada, Luana Flores, Amanda Magalhães e Du Rompa Hammond Trio, entre outras atrações culturais.
Festival reúne diferentes manifestações culturais
Segundo a produtora cultural Mari Pedrozo, o Festival Curau foi construído ao longo dos anos a partir do encontro entre diferentes pessoas e grupos ligados à cultura.
“Ao longo dessa história, reunimos instituições, grupos, coletivos, artistas, mestras e mestres nesse festival historicamente comprometido com a manutenção e a salvaguarda das nossas manifestações populares e tradicionais, sempre conectadas ao presente”, aponta.
A programação também terá atividades ligadas à economia criativa e à gastronomia. Mayra Kristina, que integra a organização do evento, destaca a ampliação da experiência oferecida ao público nesta edição.
“Este ano, o Curau vai além dos palcos. Com a Feira de Economia Criativa e, pela primeira vez, almoço completo para o público, com feijoada no sábado e galinhada no domingo, a cultura popular também está na mesa. É um motivo a mais para vir e aproveitar o festival o dia inteiro”, disse.
Feira e gastronomia
Além das apresentações artísticas, o público poderá conferir uma Feira de Economia Criativa. A edição também terá, pela primeira vez, almoço completo durante o evento.
No sábado, será servida feijoada, enquanto no domingo haverá galinhada.
O 15º Festival Curau foi idealizado pelo Instituto Curau, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), em sintonia com a Política Nacional de Cultura Viva (PNCV) do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), e operacionalizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.
O evento conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo.
Serviço
15º Festival Curau – Culturas Regionais e Artes Urbanas
Quando: sexta-feira (9) a domingo (11)
Horários: sexta, das 18h às 22h; sábado, das 12h às 22h e domingo, das 13:30h às 22h
Local: Parque Engenho Central
Endereço: Avenida Maurice Allain, 454 – Vila Rezende, Piracicaba
Entrada: gratuita
Os ingressos podem ser retirados pelo site oficial festivalcurau.com.br ou diretamente na portaria do evento.
Mais informações estão disponíveis no site oficial e no Instagram @festivalcurau.