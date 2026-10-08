O 15º Festival Curau – Culturas Regionais e Artes Urbanas começa nesta sexta-feira (9), no Parque Engenho Central, em Piracicaba. Com entrada gratuita, o evento segue até domingo (11) e reúne shows, oficinas, apresentações de dança e teatro, gastronomia e outras atividades voltadas à valorização da cultura popular.

A programação será realizada na sexta-feira, das 18h às 22h; no sábado (10), das 12h às 22h; e no domingo (11), das 13:30h às 22h.

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