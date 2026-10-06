A Polícia Civil identificou oficialmente o homem que morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (05), na região da comunidade Lago Negro, em Piracicaba.
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O nome dele é Brunei Ferraz de Oliveira, de 33 anos. Segundo o que a PM informou, Brunei já era procurado pela Justiça. Contra ele existia um mandado de prisão ativo com pena de 14 anos por estupro de vulnerável.
Foi por causa desse mandado que os policiais militares foram até a Rodovia Samuel de Castro Neves, por volta das 8h34 desta segunda (05), para prendê-lo.
No momento da abordagem, segundo a PM, Brunei sacou um revólver calibre .38 e atirou contra a equipe. Os policiais revidaram com três disparos e ele morreu no local do confronto.
A arma dele, um revólver .38, foi apreendida e levada para a perícia.Nenhum policial se feriu.
O caso foi acompanhado pela delegada Juliana Ricci, da 3ª Delegacia de Homicídios da DEIC. A perícia esteve no local, e uma câmera de segurança de uma casa vizinha pode ter gravado tudo e vai ajudar a esclarecer a dinâmica.
A família marcou velório de Brunei Ferraz de Oliveira para esta quarta-feira (07), a partir das 13h, na sala 1 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende. O enterro será às 17h no mesmo cemitério.