A Polícia Civil identificou oficialmente o homem que morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (05), na região da comunidade Lago Negro, em Piracicaba.

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O nome dele é Brunei Ferraz de Oliveira, de 33 anos. Segundo o que a PM informou, Brunei já era procurado pela Justiça. Contra ele existia um mandado de prisão ativo com pena de 14 anos por estupro de vulnerável.