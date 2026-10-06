O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba iniciou a execução das fundações de dois novos reservatórios metálicos no Centro de Reservação Torre de TV. As estruturas terão capacidade conjunta para armazenar 6 milhões de litros de água, com 3 milhões de litros em cada reservatório.
A obra tem investimento de R$ 10,7 milhões e deve ampliar a capacidade de reservação e distribuição de água para cerca de 140 mil moradores. A área atendida inclui regiões dos distritos industriais Unileste e Uninorte, além do bairro Santa Rosa e bairros próximos.
Os novos reservatórios terão 12,5 metros de diâmetro e 27 metros de altura. O abastecimento das estruturas será feito pela Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino. A previsão do Semae é concluir a obra ainda no primeiro semestre de 2027.
Obras de fundação
Antes do início da implantação das fundações, foi realizada a sondagem do terreno por meio do ensaio SPT (Standard Penetration Test). O procedimento permite identificar as características do solo e definir as condições necessárias para a instalação das estruturas.
Com essa etapa concluída, as equipes trabalham na perfuração e colocação das estacas de concreto. Os elementos serão responsáveis por sustentar os reservatórios metálicos.
O projeto também inclui intervenções nos sistemas já existentes no Centro de Reservação Torre de TV. Entre as medidas previstas está a instalação de macromedidores de vazão, que possibilitarão acompanhar os volumes de água que entram e saem do sistema.
A modernização deverá permitir maior controle das operações e auxiliar no acompanhamento da distribuição de água na região.
Sistema de abastecimento
Segundo o Semae, a ampliação da reservação atende ao aumento da demanda por água nas regiões abrangidas pelo sistema. Atualmente, a capacidade disponível no local não acompanha as necessidades de abastecimento.
Com os dois novos reservatórios, o sistema terá mais espaço para armazenar água e poderá ampliar a capacidade de distribuição. A estrutura também deverá permitir que o Reservatório Unileste receba água por gravidade.
De acordo com o serviço municipal, a medida poderá reduzir a concentração de demanda sobre o Sistema Marechal-Pauliceia.
A intervenção também está relacionada aos sistemas Torre de TV–Uninorte e Santa Rosa–Vila Rezende, que atendem diferentes bairros das regiões Norte e Leste de Piracicaba.
Investimentos em saneamento
A construção dos reservatórios faz parte do conjunto de obras de saneamento executadas pela Prefeitura de Piracicaba e pelo Semae. Desde 2025, o município realiza intervenções voltadas à recuperação, modernização e ampliação da infraestrutura de abastecimento.
Entre as primeiras ações esteve a limpeza dos tanques da ETA II Luiz de Queiroz. Segundo o Semae, os equipamentos acumulavam lodo, situação que afetava o abastecimento de aproximadamente 120 mil pessoas.
Também foram iniciadas obras de modernização da ETA II, implantação de novas adutoras, construção de reservatórios, substituição de redes antigas e modernização da Estação de Tratamento de Lodo.
Outro projeto envolve a ampliação da ETA Capim Fino e a implantação de sistemas de controle operacional. De acordo com a Prefeitura, os investimentos próprios em saneamento realizados entre 2025 e 2026 ultrapassam R$ 150 milhões.