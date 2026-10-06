O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba iniciou a execução das fundações de dois novos reservatórios metálicos no Centro de Reservação Torre de TV. As estruturas terão capacidade conjunta para armazenar 6 milhões de litros de água, com 3 milhões de litros em cada reservatório.

A obra tem investimento de R$ 10,7 milhões e deve ampliar a capacidade de reservação e distribuição de água para cerca de 140 mil moradores. A área atendida inclui regiões dos distritos industriais Unileste e Uninorte, além do bairro Santa Rosa e bairros próximos.

Os novos reservatórios terão 12,5 metros de diâmetro e 27 metros de altura. O abastecimento das estruturas será feito pela Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino. A previsão do Semae é concluir a obra ainda no primeiro semestre de 2027.

Obras de fundação