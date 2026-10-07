A Prefeitura de Piracicaba está com inscrições abertas para cervejarias e empreendimentos gastronômicos interessados em participar da 4ª edição do PiraBeer – Festival de Cervejas Artesanais. O evento será realizado nos dias 27, 28 e 29 de novembro, no Parque da Rua do Porto João Herrmann Neto.

Os interessados têm até o dia 25 de outubro para realizar a inscrição por meio do formulário disponibilizado pela organização, neste link.

A participação não é automática: os inscritos serão avaliados e, ao final do processo, serão selecionados até 35 representantes entre cervejarias e empreendimentos gastronômicos.