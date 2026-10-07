A Prefeitura de Piracicaba está com inscrições abertas para cervejarias e empreendimentos gastronômicos interessados em participar da 4ª edição do PiraBeer – Festival de Cervejas Artesanais. O evento será realizado nos dias 27, 28 e 29 de novembro, no Parque da Rua do Porto João Herrmann Neto.
Os interessados têm até o dia 25 de outubro para realizar a inscrição por meio do formulário disponibilizado pela organização, neste link.
A participação não é automática: os inscritos serão avaliados e, ao final do processo, serão selecionados até 35 representantes entre cervejarias e empreendimentos gastronômicos.
O festival é promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.
Participação
Podem participar cervejarias, empreendimentos gastronômicos, foodtrucks, bikes e carrinhos de sorvetes e drinks. Para se inscrever, é necessário que a empresa esteja formalmente constituída, com CNPJ e atividade compatível com a proposta apresentada para o evento.
As cervejarias também deverão informar, no momento da inscrição, o cardápio de produtos que pretendem oferecer durante o festival.
Entre os critérios considerados pela organização estão o tempo de atuação dos estabelecimentos, a variedade de estilos de cerveja oferecidos, a existência de opções para diferentes públicos, como bebidas sem álcool e produtos para pessoas com intolerância ao glúten, além de premiações e atuação na Região Turística Serra do Itaqueri.
Divulgação dos selecionados
A lista dos participantes selecionados será divulgada no dia 27 de outubro, no site da Secretaria Municipal de Turismo.
Na sequência, uma reunião geral com os participantes está prevista para o dia 28 de outubro, na sede da Secretaria Municipal de Turismo, localizada no Engenho Central.
Programação
O PiraBeer terá programação musical e atividades ao longo dos três dias.
Na sexta-feira, 27 de novembro, o festival funcionará das 17h às 22h. No sábado, 28, o evento será realizado das 11h às 22h. Já no domingo, 29, a programação ocorrerá das 11h às 20h.
A edição anterior, realizada em 2025, reuniu aproximadamente 10 mil pessoas durante os três dias. A expectativa é que o festival volte a movimentar o Parque da Rua do Porto e reúna moradores e visitantes em torno da produção de cervejas artesanais e da gastronomia.
Serviço
As informações sobre o processo de inscrição e o edital completo estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Turismo.
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail turismo@piracicaba.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3431-7911.