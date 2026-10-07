A Avenida Limeira, em Piracicaba, recebeu um novo modelo de iluminação nas faixas de pedestres. O serviço foi realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, nos dois sentidos da via, no trecho entre as avenidas Armando Césare Dedini e Primavera.
Também foram instaladas placas aéreas iluminadas para indicar a localização das travessias. Segundo a Secretaria, o trecho está entre os pontos do município com maior fluxo de travessias durante o período noturno e, por isso, foi escolhido para receber o novo modelo de sinalização.
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Mais visibilidade durante a noite
A iniciativa busca ampliar a visibilidade das faixas de pedestres e oferecer melhores condições de segurança para quem realiza a travessia, além de contribuir para a circulação dos veículos.
As placas instaladas sobre a via facilitam a identificação das áreas de travessia pelos motoristas, especialmente durante a noite.
Sinalização também foi revitalizada
Além da nova iluminação, a Prefeitura realizou a revitalização da sinalização horizontal da Avenida Limeira. O trabalho incluiu a pintura das faixas de pedestres, das linhas de eixo da via e das faixas brancas e amarelas.
De acordo com a Secretaria, a tinta utilizada na sinalização possui microesferas de vidro em sua composição. O material contribui para refletir a luz dos faróis dos veículos, aumentando a visibilidade da pintura durante o período noturno.
A intervenção faz parte das ações municipais voltadas à melhoria da sinalização viária e à segurança de pedestres e motoristas.