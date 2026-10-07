A Avenida Limeira, em Piracicaba, recebeu um novo modelo de iluminação nas faixas de pedestres. O serviço foi realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, nos dois sentidos da via, no trecho entre as avenidas Armando Césare Dedini e Primavera.

Também foram instaladas placas aéreas iluminadas para indicar a localização das travessias. Segundo a Secretaria, o trecho está entre os pontos do município com maior fluxo de travessias durante o período noturno e, por isso, foi escolhido para receber o novo modelo de sinalização.

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