Levantamento do Ministério da Saúde aponta que 49,2% dos 3.732 municípios brasileiros que informaram dados estão em situação de alerta ou risco para a presença do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e Zika. Os dados fazem parte do segundo ciclo de 2026 do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), realizado entre maio e agosto.

O levantamento identifica os principais tipos de criadouros do mosquito e auxilia estados e municípios a direcionarem ações de vigilância, prevenção e controle de acordo com a situação encontrada em cada território.

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