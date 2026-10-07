A Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba reforçou a vacinação com a Pneumo 20 para pessoas com 85 anos ou mais. O imunizante está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) do município, com o objetivo de ampliar a proteção da população idosa contra doenças causadas pela bactéria pneumococo.

De acordo com a Prefeitura, até o momento, 123 doses da Pneumo 20 já foram aplicadas em pessoas com 85 anos ou mais. A vacinação faz parte das estratégias de prevenção de doenças respiratórias e infecciosas que podem apresentar maior gravidade entre idosos.

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