A Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba reforçou a vacinação com a Pneumo 20 para pessoas com 85 anos ou mais. O imunizante está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) do município, com o objetivo de ampliar a proteção da população idosa contra doenças causadas pela bactéria pneumococo.
De acordo com a Prefeitura, até o momento, 123 doses da Pneumo 20 já foram aplicadas em pessoas com 85 anos ou mais. A vacinação faz parte das estratégias de prevenção de doenças respiratórias e infecciosas que podem apresentar maior gravidade entre idosos.
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Proteção contra doenças
A Pneumo 20 protege contra diferentes tipos de pneumococo, bactéria que pode causar infecções como pneumonia, meningite e otite. A imunização é considerada uma importante medida preventiva, especialmente entre pessoas idosas, que podem apresentar maior risco de complicações decorrentes dessas doenças.
A indicação da vacina leva em consideração a idade e também o histórico de vacinação contra doenças pneumocócicas. Por isso, a orientação é que o idoso apresente a carteira de vacinação para que a equipe de saúde possa verificar quais doses já foram recebidas e avaliar a necessidade de aplicação da Pneumo 20.
Esquema depende de vacinas anteriores
Para pessoas que nunca receberam vacina pneumocócica, é indicada uma dose da Pneumo 20. Quem recebeu anteriormente uma dose da Pneumo 13 ou Pneumo 15 deve receber a Pneumo 20 após dois meses. Já para quem recebeu uma dose da Pneumo 23, a recomendação é aguardar um ano para a aplicação da Pneumo 20.
Pessoas que já receberam duas doses da Pneumo 23 ou que completaram o esquema com Pneumo 13 ou Pneumo 15 e Pneumo 23 não precisam receber a Pneumo 20.
Onde se vacinar
A vacina está disponível nas UBSs e USFs de Piracicaba, com exceção da unidade Paulista. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.
Para receber o imunizante, é necessário apresentar um documento de identificação que comprove a idade e, se possível, a carteira de vacinação. A recomendação é que familiares e cuidadores também auxiliem na verificação e atualização da vacinação dos idosos.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que manter a vacinação em dia é uma das principais formas de prevenção contra doenças que podem evoluir para quadros mais graves na terceira idade.