O histórico de vacinação pode ser consultado de forma digital pelo Meu SUS Digital, plataforma do Ministério da Saúde que permite aos cidadãos acessar informações registradas no Sistema Único de Saúde (SUS). Pelo serviço, é possível verificar doses aplicadas, consultar a carteira de vacinação e acessar certificados.
A plataforma pode ser utilizada pelo celular ou computador e o acesso é feito por meio da conta Gov.br. As informações disponíveis são provenientes dos registros enviados pelos serviços de saúde aos sistemas integrados à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
VEJA MAIS :
Como consultar o histórico
Para verificar as vacinas registradas, o usuário deve acessar o aplicativo Meu SUS Digital ou a versão web da plataforma e entrar com a conta Gov.br.
Depois, é necessário acessar a área “Minha Saúde” e selecionar a opção “Vacinas”. Nesse espaço, ficam disponíveis as doses registradas no sistema.
A carteira digital e os certificados podem ser encontrados na área “Documentos” da plataforma.
Certificados disponíveis
Além da carteira de vacinação, o Meu SUS Digital permite acessar documentos relacionados à imunização, como o Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid-19 e o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP), utilizado para comprovar a vacinação contra a febre amarela quando exigido.
Os documentos podem ser consultados diretamente pela plataforma e, em alguns casos, também podem ser disponibilizados em formato digital para utilização pelo cidadão.
Vacina pode não aparecer no sistema
O Ministério da Saúde alerta que uma dose pode não aparecer imediatamente no Meu SUS Digital. Isso ocorre porque os registros dependem do envio das informações pelos estabelecimentos responsáveis pela aplicação.
Os dados são encaminhados por diferentes sistemas utilizados pelos serviços de saúde, e a disponibilização das informações ocorre de forma gradual.
Caso uma vacina não esteja registrada ou apresente alguma informação incorreta, o cidadão deve procurar a unidade de saúde onde a dose foi aplicada para verificar o cadastro.
A correção ou inclusão do registro não pode ser feita diretamente pelo usuário no Meu SUS Digital. A atualização deve ser realizada pelo serviço de saúde responsável pelo lançamento da informação.
Acesso gratuito
O Meu SUS Digital é gratuito e pode ser acessado por dispositivos Android e iOS, além da versão para computador. A plataforma reúne diferentes informações de saúde do cidadão e facilita o acesso aos registros disponíveis nos sistemas integrados ao SUS.