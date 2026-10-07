O histórico de vacinação pode ser consultado de forma digital pelo Meu SUS Digital, plataforma do Ministério da Saúde que permite aos cidadãos acessar informações registradas no Sistema Único de Saúde (SUS). Pelo serviço, é possível verificar doses aplicadas, consultar a carteira de vacinação e acessar certificados.

A plataforma pode ser utilizada pelo celular ou computador e o acesso é feito por meio da conta Gov.br. As informações disponíveis são provenientes dos registros enviados pelos serviços de saúde aos sistemas integrados à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).

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