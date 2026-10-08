Com o avanço do sarampo nos Estados Unidos e em outros países das Américas, o Ministério da Saúde reforçou o alerta para o risco de reintrodução do vírus no Brasil. Atualmente, o país permanece livre da circulação endêmica da doença, mas registra casos importados e mantém ações de vacinação e vigilância para evitar a transmissão sustentada.

Os Estados Unidos registram, em 2026, o maior número anual de casos de sarampo em mais de 35 anos, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Mais de 90% dos casos são de pessoas não vacinadas ou com situação vacinal desconhecida.

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) também alerta para a circulação do vírus em outros países das Américas. Estados Unidos, Guatemala, México, Peru e Canadá concentram mais de 95% dos casos confirmados na região em 2026.

Brasil tem casos importados