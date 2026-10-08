A escritora, poeta e ensaísta canadense Anne Carson foi anunciada nesta quinta-feira (8) como vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2026. O anúncio foi feito pela Academia Sueca, em Estocolmo.
Carson foi reconhecida por sua produção literária inovadora e pela maneira como dialoga com a tradição clássica para criar novas formas de expressão na literatura contemporânea. A justificativa do prêmio destaca “por sua obra ousada e criativa que, em um diálogo lúdico com a tradição clássica, criou novas formas para a literatura contemporânea”.
O Nobel de Literatura é concedido anualmente pela Academia Sueca e reconhece o conjunto da obra de um autor. Em 2026, o prêmio tem valor de 12 milhões de coroas suecas, o equivalente a cerca de R$ 6 milhões. A cerimônia de entrega está marcada para 10 de dezembro, em Estocolmo.
Nascida em Toronto, no Canadá, Anne Carson é conhecida por uma produção que mistura poesia, prosa, ensaio, tradução e estudos da literatura clássica. Sua obra é fortemente influenciada pela literatura grega e romana e frequentemente rompe as fronteiras tradicionais entre os gêneros literários.
Carson também tem trajetória acadêmica ligada aos estudos clássicos. Seu trabalho combina a pesquisa sobre textos antigos com uma abordagem experimental da linguagem, característica que se tornou uma das marcas de sua produção.
Obras de destaque
Entre os trabalhos mais conhecidos da escritora está “Eros, o Doce-Amargo”, publicado originalmente em 1986. A obra surgiu a partir de sua pesquisa acadêmica e analisa o desejo e o amor na literatura grega antiga, combinando elementos de crítica literária, poesia e teoria.
Outro destaque é “Autobiografia do Vermelho”, uma espécie de romance em versos inspirado no mito grego de Gerião e Héracles. A obra é considerada uma das mais importantes de sua trajetória e exemplifica a forma como Carson combina referências clássicas com uma linguagem contemporânea.
Também fazem parte de sua produção livros como “Men in the Off Hours” e “Norma Jeane Baker of Troy”, que demonstram sua característica de transitar entre diferentes formatos e referências literárias.
Relação com a literatura clássica
A influência dos textos antigos é um dos elementos centrais da obra de Carson. A escritora utiliza personagens, histórias e temas da tradição greco-romana para criar novas interpretações e aproximá-los de questões contemporâneas.
Na tradução, também adotou uma abordagem pouco convencional, utilizando recursos como linguagem coloquial e anacronismos para recriar textos clássicos para o público moderno.
Com a premiação, Carson passa a integrar a lista de vencedores do Nobel de Literatura, que tem entre seus nomes autores como Alice Munro, Bob Dylan, Gabriel García Márquez, Ernest Hemingway e Toni Morrison.
O Nobel de Literatura de 2026 será entregue oficialmente em 10 de dezembro, durante a cerimônia anual do Nobel, em Estocolmo.