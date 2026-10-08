A escritora, poeta e ensaísta canadense Anne Carson foi anunciada nesta quinta-feira (8) como vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2026. O anúncio foi feito pela Academia Sueca, em Estocolmo.

Carson foi reconhecida por sua produção literária inovadora e pela maneira como dialoga com a tradição clássica para criar novas formas de expressão na literatura contemporânea. A justificativa do prêmio destaca “por sua obra ousada e criativa que, em um diálogo lúdico com a tradição clássica, criou novas formas para a literatura contemporânea”.

O Nobel de Literatura é concedido anualmente pela Academia Sueca e reconhece o conjunto da obra de um autor. Em 2026, o prêmio tem valor de 12 milhões de coroas suecas, o equivalente a cerca de R$ 6 milhões. A cerimônia de entrega está marcada para 10 de dezembro, em Estocolmo.