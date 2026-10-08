É falsa a informação que circula nas redes sociais de que houve fraude na votação para presidente e vice-presidente da República no primeiro turno das eleições deste ano.

A circulação do conteúdo ocorreu após uma interrupção na atualização do painel do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na noite de domingo (4). O problema, no entanto, não afetou a contagem dos votos.

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