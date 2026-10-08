É falsa a informação que circula nas redes sociais de que houve fraude na votação para presidente e vice-presidente da República no primeiro turno das eleições deste ano.
A circulação do conteúdo ocorreu após uma interrupção na atualização do painel do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na noite de domingo (4). O problema, no entanto, não afetou a contagem dos votos.
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Falha técnica no painel do TSE
A aba de visualização “Brasil” do painel do TSE parou de funcionar de forma inesperada às 19h14. Com isso, os números referentes à votação para presidente e vice-presidente ficaram temporariamente sem atualização. A situação foi normalizada às 20h04, cerca de 50 minutos depois.
Em nota, o TSE informou que o episódio ocorreu devido a uma “contenção no processamento de dados”, que interrompeu temporariamente a atualização do placar nacional.
Segundo o tribunal, a falha ocorreu apenas na etapa de divulgação dos resultados e não teve efeito sobre a contagem dos votos. A paralisação aconteceu quando os votos já haviam sido contabilizados.
Apuração não foi interrompida
O TSE informou que o problema ficou restrito ao módulo responsável por apresentar na internet a visualização nacional da disputa presidencial.
Durante o período de instabilidade, os boletins de urna continuaram sendo transmitidos, recebidos, processados e publicados na internet. Os sistemas de acompanhamento também permaneceram em funcionamento.
A visualização dos resultados por unidade da Federação continuou sendo atualizada normalmente durante o período em que o painel nacional apresentou a falha.
Divulgação é diferente de apuração
De acordo com o TSE, é importante diferenciar as etapas do processo eleitoral. A apuração dos votos é realizada pela própria urna eletrônica em cada seção eleitoral. Já a totalização corresponde à soma dos resultados registrados em todas as seções.
A divulgação dos resultados na internet ocorre posteriormente e serve para apresentar ao público os dados já processados.
Por isso, a interrupção registrada no painel “Brasil” afetou apenas a apresentação dos resultados nacionais na internet, sem alterar os votos registrados nas urnas ou a totalização da eleição.
Investigação sobre a falha
A área técnica do TSE iniciou uma investigação para identificar as causas da ocorrência. Segundo o tribunal, uma nova rotina técnica está sendo desenvolvida para evitar que uma situação semelhante volte a ocorrer no segundo turno das eleições.