O Senado Federal realiza nesta quarta-feira (7) a segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 e mudanças na jornada semanal dos trabalhadores.

A primeira sessão de discussão ocorreu na terça-feira (6). Ao todo, são necessárias cinco sessões de debate antes que a PEC possa ser submetida à votação em primeiro turno. Nesta semana, estão previstas três sessões, com outras duas programadas para a próxima semana.

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