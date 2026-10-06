A queda dos juros futuros registrada após o primeiro turno das eleições de 2026 pode representar uma redução de R$ 65,8 bilhões no custo da dívida pública, caso o novo patamar das taxas se mantenha. O movimento ocorreu na segunda-feira (5), primeiro pregão após a votação, quando as taxas projetadas para os próximos quatro anos recuaram cerca de 1 ponto percentual, ou 100 pontos-base.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) terminou à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois candidatos disputarão o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

A estimativa de impacto sobre a dívida é baseada em cálculo do Banco Central que aponta quanto a dívida pública pode diminuir diante de uma redução de 1 ponto percentual na taxa Selic. O dado consta no relatório de Estatísticas Fiscais referente a agosto, publicado em 30 de setembro.