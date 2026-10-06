O primeiro turno das Eleições 2026 mostrou um avanço da vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas 18 cidades da área analisada na região de Piracicaba. Na comparação com 2022, a distância entre os candidatos do PL e do PT aumentou em todos os municípios.

O movimento ocorreu de forma combinada: Flávio Bolsonaro superou, em percentual de votos válidos, o desempenho alcançado por Jair Bolsonaro em 2022 nas 18 cidades, enquanto Lula teve queda em todos os municípios quando comparado ao resultado obtido quatro anos atrás.

O levantamento considera o percentual de votos válidos de cada candidato, e não a quantidade absoluta de votos. Entre os municípios analisados estão Piracicaba, Limeira, Saltinho, Mombuca, São Pedro e outras cidades da região.

Mombuca teve a maior mudança no cenário