O primeiro turno das Eleições 2026 mostrou um avanço da vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas 18 cidades da área analisada na região de Piracicaba. Na comparação com 2022, a distância entre os candidatos do PL e do PT aumentou em todos os municípios.
O movimento ocorreu de forma combinada: Flávio Bolsonaro superou, em percentual de votos válidos, o desempenho alcançado por Jair Bolsonaro em 2022 nas 18 cidades, enquanto Lula teve queda em todos os municípios quando comparado ao resultado obtido quatro anos atrás.
O levantamento considera o percentual de votos válidos de cada candidato, e não a quantidade absoluta de votos. Entre os municípios analisados estão Piracicaba, Limeira, Saltinho, Mombuca, São Pedro e outras cidades da região.
Mombuca teve a maior mudança no cenário
Mombuca foi o município em que a vantagem do candidato do PL sobre Lula mais cresceu na comparação entre as duas eleições.
Em 2022, Jair Bolsonaro havia obtido 62,10% dos votos válidos contra 30,83% de Lula, uma diferença de 31,27 pontos percentuais. Quatro anos depois, Flávio Bolsonaro chegou a 68,81%, enquanto Lula ficou em 24,62%.
Com isso, a distância entre os candidatos passou para 44,19 pontos percentuais, representando um aumento de 12,92 pontos na vantagem do PL.
Cordeirópolis apareceu em seguida, com crescimento de 11,37 pontos na distância entre os candidatos. Engenheiro Coelho, com 10,21 pontos, também registrou uma das maiores mudanças.
Outros aumentos expressivos foram registrados em:
- Ipeúna: +8,90 pontos percentuais
- Rio das Pedras: +8,96 pontos
- Elias Fausto: +8,60 pontos
- Santa Bárbara d'Oeste: +8,14 pontos
- Charqueada: +7,67 pontos
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Lula perdeu espaço em todos os municípios
A retração de Lula ocorreu de forma generalizada entre as 18 cidades. Em nenhuma delas o candidato repetiu, em 2026, o percentual alcançado no primeiro turno de 2022.
A maior queda foi novamente registrada em Mombuca, onde o petista passou de 30,83% para 24,62%, uma redução de 6,21 pontos percentuais.
Engenheiro Coelho apresentou a segunda maior queda, de 34,83% para 29,26%. Em Cordeirópolis, o percentual caiu de 32,01% para 26,62%.
Também houve recuo significativo em Elias Fausto, onde Lula passou de 31,13% para 26,45%, e em Rio das Pedras, com redução de 31,93% para 27,42%.
Em Piracicaba, o desempenho passou de 29,41% em 2022 para 27,59% em 2026, queda de 1,82 ponto percentual.
As menores reduções foram observadas em Saltinho, de 16,62% para 15,25%, e Águas de São Pedro, de 29,52% para 28,12%.
Flávio manteve mais de 50% em todas as cidades
O desempenho de Flávio Bolsonaro também chama atenção pela regularidade. O candidato do PL ultrapassou a marca de 50% dos votos válidos em todos os 18 municípios analisados.
O maior percentual apareceu em Saltinho, onde Flávio alcançou 78,71% dos votos válidos. O resultado fez do município o principal reduto do candidato entre as cidades consideradas no levantamento.
Na sequência apareceram Ipeúna, com 69,52%, Limeira, com 69,28%, e Mombuca, com 68,81%.
São Pedro registrou 68,32%, enquanto Charqueada chegou a 68,07%.
Mesmo nos municípios em que apresentou seus menores percentuais, Flávio permaneceu acima da metade dos votos válidos. Em Cosmópolis, por exemplo, ficou em 54,92%.
Comparação com Jair mostra avanço do PL
Além do crescimento da distância em relação a Lula, os números mostram que Flávio teve desempenho superior ao de Jair Bolsonaro em todas as 18 cidades analisadas.
A maior diferença entre as votações dos dois ocorreu em Mombuca, onde Jair havia registrado 62,10% em 2022 e Flávio chegou a 68,81% em 2026, avanço de 6,71 pontos percentuais.
Cordeirópolis aparece na sequência, com 59,19% para Jair e 65,17% para Flávio, diferença de 5,98 pontos.
Em Ipeúna, a votação passou de 64,74% para 69,52%, alta de 4,78 pontos. Engenheiro Coelho teve crescimento de 58,82% para 63,46%, enquanto Santa Bárbara d'Oeste passou de 58,85% para 63,40%.
Rio das Pedras também registrou alta expressiva, de 60,51% para 64,96%.
Na outra ponta, Limeira apresentou a menor diferença entre os desempenhos dos dois candidatos do PL. Jair havia alcançado 67,28% em 2022, enquanto Flávio chegou a 69,28%, crescimento de 2 pontos percentuais.
Em Piracicaba, principal cidade da região, Jair Bolsonaro teve 61,11% em 2022. Flávio alcançou 63,35% em 2026, aumento de 2,24 pontos.
Vantagem do PL cresceu em toda a região
A comparação dos dois primeiros turnos mostra que o cenário favorável ao PL não ficou restrito a um único município. A distância entre o candidato do partido e Lula aumentou nas 18 cidades analisadas.
Em Piracicaba, por exemplo, a vantagem do PL passou de 31,70 pontos percentuais em 2022 para 35,76 pontos em 2026.
O movimento foi ainda mais intenso em Mombuca, onde a distância passou de 31,27 para 44,19 pontos percentuais.
Os dados indicam que o resultado regional foi marcado simultaneamente pelo crescimento do percentual obtido por Flávio Bolsonaro e pela redução da votação proporcional de Lula.
Cosmópolis foi onde Lula mais se aproximou de 40%
Apesar do recuo em todos os municípios, Cosmópolis foi a cidade em que Lula apresentou o melhor desempenho entre as 18 analisadas.
Em 2022, o petista havia alcançado 40,11% dos votos válidos no município. Em 2026, o índice caiu para 37,29%.
Nova Odessa apareceu em seguida, com 31,11%, enquanto Engenheiro Coelho registrou 29,26%.
No extremo oposto, o menor percentual de Lula foi registrado em Saltinho, com 15,25%.
O contraste com Flávio foi significativo: no mesmo município, o candidato do PL chegou a 78,71%, abrindo uma diferença de 63,46 pontos percentuais.
Os resultados apontam para uma consolidação da vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula no conjunto dos municípios analisados, ao mesmo tempo em que mostram uma mudança no equilíbrio eleitoral quando os números de 2026 são comparados aos do primeiro turno de 2022.