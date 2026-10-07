O Brasil nunca teve um vencedor do Prêmio Nobel, mas pesquisadores e uma instituição ligados ao país aparecem entre os indicados ao longo da história da premiação. De acordo com os registros públicos da Fundação Nobel, são 215 indicações relacionadas ao Brasil desde 1901.
As indicações estão distribuídas entre 27 pessoas e uma instituição, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O número de indicações é superior ao de nomes porque uma mesma pessoa pode ser indicada em diferentes anos e por diferentes responsáveis.
Os dados disponíveis, porém, não abrangem as últimas décadas. As informações sobre indicados, nomeadores e avaliações permanecem sob sigilo por 50 anos, conforme as regras da Fundação Nobel. Por isso, os registros públicos atualmente disponíveis chegam até 1975.
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Carlos Chagas
Entre os principais nomes brasileiros relacionados ao Nobel está o médico e cientista Carlos Chagas. Em 1909, ele identificou o parasita causador da doença que recebeu seu nome, o inseto transmissor e as manifestações clínicas da enfermidade.
Chagas foi indicado ao Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1913 e 1921. A Fiocruz registra ainda que houve quatro indicações relacionadas ao cientista, sendo duas consideradas formais e oficiais.
Apesar do reconhecimento internacional de seu trabalho, Chagas nunca recebeu o prêmio.
César Lattes
Outro nome de destaque é o físico brasileiro César Lattes, que participou da descoberta do méson pi, em 1947, uma contribuição importante para o desenvolvimento da física de partículas.
Lattes aparece nos registros históricos de indicações ao Nobel de Física. A descoberta do méson pi também esteve relacionada ao trabalho do britânico Cecil Powell, que recebeu o Nobel de Física em 1950.
Nobel da Paz concentra indicações
A categoria do Nobel da Paz reúne o maior número de indicações relacionadas ao Brasil, com 13 registros entre os dados públicos levantados.
Entre as personalidades relacionadas à categoria estão nomes como Barão do Rio Branco, Oswaldo Aranha, Josué de Castro, Marechal Rondon e Dom Hélder Câmara.
O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro também aparece nos registros, tendo sido indicado ao Nobel da Paz em 1924.
Dom Hélder Câmara
Um dos brasileiros mais indicados ao Nobel da Paz foi Dom Hélder Câmara. O religioso ficou conhecido internacionalmente por sua atuação em defesa da população pobre, dos direitos humanos e da não violência.
Os arquivos públicos da Fundação Nobel registram dezenas de indicações de Dom Hélder entre 1970 e 1975, feitas por diferentes pessoas e grupos de vários países.
Apesar do número expressivo de indicações, ele também não recebeu o Nobel da Paz.
Jorge Amado
Na literatura, um dos principais nomes brasileiros relacionados ao Nobel é o escritor Jorge Amado.
O autor aparece nos registros da Fundação Nobel como indicado ao prêmio de Literatura em diferentes anos, entre eles 1968, 1969, 1970, 1971,1972 e 1973.
Jorge Amado, autor de obras como Capitães da Areia, Gabriela, Cravo e Canela e Dona Flor e Seus Dois Maridos, teve sua produção literária publicada em diversos países e idiomas.
Outros escritores brasileiros também aparecem nos registros históricos de indicações ao Nobel de Literatura.
Por que o Brasil nunca ganhou?
A existência de indicações não significa que o candidato esteja próximo de receber o prêmio. Os nomes são apresentados por pessoas habilitadas a fazer indicações e passam pelo processo de avaliação das instituições responsáveis por cada categoria.
Para Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências, a ausência de brasileiros entre os vencedores não significa falta de qualidade na produção científica do país. Entre os fatores apontados está a dificuldade histórica de reconhecimento internacional da ciência produzida no Sul Global.
Também é importante considerar que uma mesma pessoa pode ser indicada várias vezes, o que explica a diferença entre os 215 registros de indicações e os 27 nomes de pessoas relacionados ao levantamento.
Brasil segue sem um vencedor
Mesmo com pesquisadores, escritores, religiosos e instituições ligados a centenas de registros de indicações, o Brasil continua sem um vencedor do Prêmio Nobel.
Como os arquivos permanecem sob sigilo por 50 anos, ainda não é possível consultar oficialmente todas as indicações feitas depois de 1975. Assim, os 215 registros correspondem às informações que já foram tornadas públicas pela Fundação Nobel.
Até o momento, portanto, nenhum brasileiro recebeu o Nobel, embora diversos nomes ligados ao país tenham marcado a história da premiação por meio de suas indicações.