O Brasil nunca teve um vencedor do Prêmio Nobel, mas pesquisadores e uma instituição ligados ao país aparecem entre os indicados ao longo da história da premiação. De acordo com os registros públicos da Fundação Nobel, são 215 indicações relacionadas ao Brasil desde 1901.

As indicações estão distribuídas entre 27 pessoas e uma instituição, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O número de indicações é superior ao de nomes porque uma mesma pessoa pode ser indicada em diferentes anos e por diferentes responsáveis.

Os dados disponíveis, porém, não abrangem as últimas décadas. As informações sobre indicados, nomeadores e avaliações permanecem sob sigilo por 50 anos, conforme as regras da Fundação Nobel. Por isso, os registros públicos atualmente disponíveis chegam até 1975.