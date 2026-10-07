Uma noite para celebrar quem faz da literatura parte da história de Piracicaba. É com essa proposta que a Academia Piracicabana de Letras (APL) retoma, nesta sexta-feira (9), a Semana Thales Castanho de Andrade. A programação começa às 19h30, na Câmara Municipal, e terá homenagens a escritores, reconhecimento a jovens talentos e a posse de dois novos integrantes da academia.
O nome por trás da semana é um dos grandes destaques da literatura infantil brasileira. Thales Castanho de Andrade nasceu em Piracicaba e construiu uma trajetória ligada à escrita e à educação, tornando-se uma referência literária associada à cidade. Em sua homenagem, a APL criou uma nova distinção, a Medalha Thales Castanho de Andrade, que será entregue pela primeira vez durante a cerimônia. Nesta edição, os escolhidos são Marly Therezinha Germano Perecin, Leda Coletti e Ésio Antônio Pezzato.
A primeira homenageada será Marly Therezinha Germano Perecin, historiadora, professora aposentada, palestrante e doutora em História Social do Brasil pela USP. Ela tem dez obras publicadas e recebeu distinções como as Medalhas Prudente de Moraes e Walter Radamés Accorsi.
Leda Coletti também será reconhecida por sua atuação na literatura, com trabalhos em poesia, contos, crônicas, trovas e literatura infantil, além de premiações nacionais e internacionais e do Troféu Branca Motta de Toledo Sachs.
Já Ésio Antônio Pezzato, poeta, cronista e declamador, atua na imprensa regional desde 1972, tem 18 livros publicados, participou de mais de 50 antologias e acumula mais de 300 premiações em concursos literários no Brasil e no exterior.
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Novos nomes entram para a APL
A programação também coloca os mais jovens no centro da celebração. Arthur Simon Faistel, de 14 anos, e Aurora Montrazi Cahelena e Sara Volpato Perazoli, ambas de 10 anos, receberão os Diplomas Thales Castanho de Andrade. Os três foram escolhidos por se destacarem em atividades que envolvem leitura, artes, cinema, esportes e outras iniciativas culturais, além do desempenho escolar.
A noite ainda será de novidade dentro da própria Academia Piracicabana de Letras. Ana Maria Müller passará a ocupar a Cadeira 24, que tem Maria Cecília Machado Bonachella como patrona. Vitor Prates, escritor, jornalista e radialista, assumirá a Cadeira 39, ligada ao patrono José Luis Guidotti. Depois da cerimônia, os convidados participarão de um coquetel oferecido pela APL.