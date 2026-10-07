Uma noite para celebrar quem faz da literatura parte da história de Piracicaba. É com essa proposta que a Academia Piracicabana de Letras (APL) retoma, nesta sexta-feira (9), a Semana Thales Castanho de Andrade. A programação começa às 19h30, na Câmara Municipal, e terá homenagens a escritores, reconhecimento a jovens talentos e a posse de dois novos integrantes da academia.

O nome por trás da semana é um dos grandes destaques da literatura infantil brasileira. Thales Castanho de Andrade nasceu em Piracicaba e construiu uma trajetória ligada à escrita e à educação, tornando-se uma referência literária associada à cidade. Em sua homenagem, a APL criou uma nova distinção, a Medalha Thales Castanho de Andrade, que será entregue pela primeira vez durante a cerimônia. Nesta edição, os escolhidos são Marly Therezinha Germano Perecin, Leda Coletti e Ésio Antônio Pezzato.